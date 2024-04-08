08 апреля 2024

В Кургане в связи с угрозой подтопления закроют поликлинику

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Город. Курган, поликлиника, больница, медики
Пациентов поликлиники будут принимать в другом филиале Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из-за возможного подтопления закроют филиал поликлиники №2. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с возможным подтоплением филиала учреждения Курганской поликлиники 2 по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 7 и закрытием данного филиала с 11.04.2024 г. медицинская помощь населению будет оказываться в филиале по адресу: г. Курган ул. Кравченко, 53», — указано в сообщении. Процедурный кабинет будет располагаться по адресу: ул. Советская 179 кабинет №33.

Ранее в регионе из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. В том числе из-за угрозы наводнения есть риск подтопления центра Кургана.

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В Кургане из-за возможного подтопления закроют филиал поликлиники №2. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В связи с возможным подтоплением филиала учреждения Курганской поликлиники 2 по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 7 и закрытием данного филиала с 11.04.2024 г. медицинская помощь населению будет оказываться в филиале по адресу: г. Курган ул. Кравченко, 53», — указано в сообщении. Процедурный кабинет будет располагаться по адресу: ул. Советская 179 кабинет №33. Ранее в регионе из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. В том числе из-за угрозы наводнения есть риск подтопления центра Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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