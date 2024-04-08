Происшествия В Кургане в связи с угрозой подтопления закроют поликлинику 09 апреля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 + Пациентов поликлиники будут принимать в другом филиале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане из-за возможного подтопления закроют филиал поликлиники №2. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В связи с возможным подтоплением филиала учреждения Курганской поликлиники 2 по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 7 и закрытием данного филиала с 11.04.2024 г. медицинская помощь населению будет оказываться в филиале по адресу: г. Курган ул. Кравченко, 53», — указано в сообщении. Процедурный кабинет будет располагаться по адресу: ул. Советская 179 кабинет №33. Ранее в регионе из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. В том числе из-за угрозы наводнения есть риск подтопления центра Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане из-за возможного подтопления закроют филиал поликлиники №2. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В связи с возможным подтоплением филиала учреждения Курганской поликлиники 2 по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 7 и закрытием данного филиала с 11.04.2024 г. медицинская помощь населению будет оказываться в филиале по адресу: г. Курган ул. Кравченко, 53», — указано в сообщении. Процедурный кабинет будет располагаться по адресу: ул. Советская 179 кабинет №33. Ранее в регионе из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. В том числе из-за угрозы наводнения есть риск подтопления центра Кургана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям