СВР: американские ЧВК вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину

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В СВР заявили, что в тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В американских тюрьмах ЧВК при участии властей вербуют мексиканских и колумбийских наркодилеров для участия в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки», — сообщили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что агитируют для вступления в ряды ВСУ представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей.

Ранее агентство Associated Press писало, что Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег. Отмечалось, что ВСУ создали инфраструктуру испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров, передает RT.

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В американских тюрьмах ЧВК при участии властей вербуют мексиканских и колумбийских наркодилеров для участия в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. «Американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки», — сообщили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что агитируют для вступления в ряды ВСУ представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей. Ранее агентство Associated Press писало, что Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег. Отмечалось, что ВСУ создали инфраструктуру испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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