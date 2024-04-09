СВР: американские ЧВК вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину

09 апреля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

В СВР заявили, что в тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В американских тюрьмах ЧВК при участии властей вербуют мексиканских и колумбийских наркодилеров для участия в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. «Американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки», — сообщили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что агитируют для вступления в ряды ВСУ представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей. Ранее агентство Associated Press писало, что Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег. Отмечалось, что ВСУ создали инфраструктуру испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В американских тюрьмах ЧВК при участии властей вербуют мексиканских и колумбийских наркодилеров для участия в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. «Американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки», — сообщили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что агитируют для вступления в ряды ВСУ представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей. Ранее агентство Associated Press писало, что Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег. Отмечалось, что ВСУ создали инфраструктуру испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров, передает RT.