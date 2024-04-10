Бастрыкин потребовал доклад из-за драки челябинских подростков с таджиками

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о драке в Челябинске между группой подростков и уроженцами Республики Таджикистан. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Участники драки в соцсетях сообщают о несогласии с результатами установления обстоятельств произошедшей в феврале 2023 года в лицее Челябинска. Отмечается, что причиной конфликта между челябинскими подростками и стало то, что они заступились за знакомого, на которого ранее напали граждане из Таджикистана», — заявляет пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».
В СУ СКР по области расследовано уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), которое в настоящее время рассматривается в суде. Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по региону Константина Правосудова доклад о ситуации с учетом озвученных в публичном пространстве доводов.
Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Подростки ворвались в школу в балаклавах с оружием. Двух избитых старшеклассников госпитализировали. В полиции региона инцидент взяли на особый контроль. Шесть участников массовой драки были задержаны. В их квартире прошли обыски, там было обнаружено пневматическое оружие.
Все, кто был задержан в день инцидента, как и пострадавшие, не являются учениками образовательного центра №5. Нападавших задержали в квартире на Краснопольском проспекте, которая принадлежит 18-летнему фигуранту. Следствие не установило принадлежность нападавших к субкультуре «скинхед» и национальную неприязнь между участниками.
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