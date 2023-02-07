Неизвестные, ворвавшиеся в челябинскую школу, были в балаклавах и с битами

Неизвестные были в балаклавах и с битами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В образовательный центр №5 Челябинска 8 февраля, по словам очевидцев, ворвались неизвестные в балаклавах и с битами, сообщил URA.RU источник в школе. В мэрии Челябинска заявили, что учебное заведения сейчас работает в штатном режиме.

«Их было шестеро, они гнались за подростком. Он забежал в школу, пытаясь скрыться. До охраны добежать не успели. Когда охранники кинулись ким, неизвестные разбежались. Оставшийся остался в крови, ему оказали медпомощь», — рассказал источник.

По словам инсайдера, дети, наблюдавшие за инцидентом, в страхе звонили родителям. Один из тех, кто был в балаклаве и в маске разбил битой стекло, еще до того, как прибыла полиция. Неизвестные к школе отношения не имеют.

«Произошел конфликт в микрорайоне Парковый. Все участники установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов. Школы микрорайона работают в штатном режиме», — говорится в специальном сообщении мэрии Челябинска.

Инцидент произошел в первой половине дня, во время уроков. В случившимся разбирается полиция. В пресс-службе полиции главка региона URA.RU сообщили, что взяли на контроль происшествие.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего. Инцидент взят на контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым», — рассказали в ведомстве.