Один из участников массовой драки в школе Челябинска состоит на учете в ПДН

Подростка поставили на учет за участие в незаконной акции Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске установили личности участников драки в образовательном центре №5, одним из них оказался подросток, стоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Несовершеннолетний с 16 февраля 2021 года состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних за участие в незаконной акции. Его отец отбывает наказание в СИЗО за сбыт наркотиков», — сообщил источник.

Все, кто был задержан в день инцидента, как и пострадавшие, не являются учениками образовательного центра №5. Нападавших задержали в квартире на Краснопольском проспекте, которая принадлежит 18-летнему фигуранту. Следствие не установило принадлежность нападавших к субкультуре «скинхед» и национальную неприязнь между участниками. В следственном управлении СКР по региону URA.RU не стали раскрывать подробности о личностях участников. Там сообщили, что в совершении преступления подозреваются трое несовершеннолетних и один 18-летний местный житель.

«Следствием трое несовершеннолетних местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Подростки ворвались в школу в балаклавах с оружием. Двух избитых старшеклассников госпитализировали. В полиции региона инцидент взяли на особый контроль. Шесть участников массовой драки были задержаны. В их квартире прошли обыски, там было обнаружено пневматическое оружие. Мера пресечения будет избираться одному совершеннолетнему участнику, остальные отпущены под подписку о невыезде.