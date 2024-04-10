В Тюмени состоится концерт украинского певца

В Тюмени 6 июня выступит Xolidayboy
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, концерт, съемка на телефон
Концерт пройдет 6 июня в 19:00 Фото:

В Тюмени 6 июня состоится концерт Xolidayboy (настоящее имя — Ивана Ржевский), который является украинским тиктокером и певцом. Информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«В соцсетях Xolidayboy уже давно завоевал любовь аудитории, набирая миллионы просмотров, благодаря своим искренним роликам о процессе создания музыки, а также артистичными музыкальными клипам. Теперь неиссякаемую энергию Ивана Ржевского можно будет увидеть не только через экран телефона, но и вживую на концертах», — сообщается на сайте. Его выступление пройдет 6 июня в 19:00.

Молодой и яркий исполнитель покорил многомиллионную аудиторию хитами, не покидающими первые строчки всех топ-чартов страны. Песня «Моя хулиганка» пять месяцев продержалась в первой десятке, а клип набрал более 10 миллионов просмотров на YouTube. Песня «Мания» находится в десятке всех топ чартов уже два месяца.

Ивана Ржевский — украинский тиктокер и мультижанровый исполнитель, ведущий свою деятельность на русском языке. Он родился 2 мая 2000 года в Севастополе. Творческую деятельность начал в 2020 году и уже через год получил первую известность, выпустив сингл «Мармеладный дом», ставший популярным в TikTok.

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В Тюмени 6 июня состоится концерт Xolidayboy (настоящее имя — Ивана Ржевский), который является украинским тиктокером и певцом. Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «В соцсетях Xolidayboy уже давно завоевал любовь аудитории, набирая миллионы просмотров, благодаря своим искренним роликам о процессе создания музыки, а также артистичными музыкальными клипам. Теперь неиссякаемую энергию Ивана Ржевского можно будет увидеть не только через экран телефона, но и вживую на концертах», — сообщается на сайте. Его выступление пройдет 6 июня в 19:00. Молодой и яркий исполнитель покорил многомиллионную аудиторию хитами, не покидающими первые строчки всех топ-чартов страны. Песня «Моя хулиганка» пять месяцев продержалась в первой десятке, а клип набрал более 10 миллионов просмотров на YouTube. Песня «Мания» находится в десятке всех топ чартов уже два месяца. Ивана Ржевский — украинский тиктокер и мультижанровый исполнитель, ведущий свою деятельность на русском языке. Он родился 2 мая 2000 года в Севастополе. Творческую деятельность начал в 2020 году и уже через год получил первую известность, выпустив сингл «Мармеладный дом», ставший популярным в TikTok.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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