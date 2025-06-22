В Тюмени сбили 6-летнего ребенка из ХМАО

В Тюмени на парковке около улицы Сергея Джамбровского, 4 сбили 6-летнего ребенка. Водитель автомобиля «Форда Фьюжн» — 50-летний тюменец – сообщил, что мальчик неожиданно выбежал из-за машин, поэтому мужчина не успел затормозить. Сейчас юный югорчанин травмирован, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.
«6-летний ребенок вчера вечером сбит автомобилем "Форд Фьюжн" на парковке около дома 4 по улице Сергея Джамбровского. 50-летний водитель "Форда Фьюжн" пояснил, что ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованных машин, он не успел затормозить. В результате ДТП ребенок получил травмы», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что мальчик – житель Урая (ХМАО). В Тюмени он находится в гостях у бабушки вместе со старшими братом и сестрой.
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