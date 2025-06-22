В Тюмени сбили 6-летнего ребенка из ХМАО

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По словам водителя, мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованных автомобилей
По словам водителя, мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованных автомобилей Фото:

В Тюмени на парковке около улицы Сергея Джамбровского, 4 сбили 6-летнего ребенка. Водитель автомобиля «Форда Фьюжн» — 50-летний тюменец – сообщил, что мальчик неожиданно выбежал из-за машин, поэтому мужчина не успел затормозить. Сейчас юный югорчанин травмирован, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

«6-летний ребенок вчера вечером сбит автомобилем "Форд Фьюжн" на парковке около дома 4 по улице Сергея Джамбровского. 50-летний водитель "Форда Фьюжн" пояснил, что ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованных машин, он не успел затормозить. В результате ДТП ребенок получил травмы», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что мальчик – житель Урая (ХМАО). В Тюмени он находится в гостях у бабушки вместе со старшими братом и сестрой.

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В Тюмени на парковке около улицы Сергея Джамбровского, 4 сбили 6-летнего ребенка. Водитель автомобиля «Форда Фьюжн» — 50-летний тюменец – сообщил, что мальчик неожиданно выбежал из-за машин, поэтому мужчина не успел затормозить. Сейчас юный югорчанин травмирован, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области. «6-летний ребенок вчера вечером сбит автомобилем "Форд Фьюжн" на парковке около дома 4 по улице Сергея Джамбровского. 50-летний водитель "Форда Фьюжн" пояснил, что ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованных машин, он не успел затормозить. В результате ДТП ребенок получил травмы», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что мальчик – житель Урая (ХМАО). В Тюмени он находится в гостях у бабушки вместе со старшими братом и сестрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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