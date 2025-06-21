Такой урожай удалось найти в лесу на Ирбитском тракте
Тюменец собрал 17 килограммов земляники. По его словам, такой «улов» ему удалось получить в лесу на Ирбитском тракте.
«17 килограмм земляники. На Ирбитском тракте», — написал тюменец в группе «Типичная Тюмень» VK.
Многие похвалили его, сказав, что это большой труд, особенно при условии, какое сейчас количество мошек и комаров в лесах. Другие сами начали показывать свою «добычу».
Тюменец собрал 17 килограммов земляники на Ирбитском тракте
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