21 июня 2025

Тюменец похвастался, что собрал в лесу 17 килограмм земляники. Фото

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Такой урожай удалось найти в лесу на Ирбитском тракте
Такой урожай удалось найти в лесу на Ирбитском тракте Фото:

Тюменец собрал 17 килограммов земляники. По его словам, такой «улов» ему удалось получить в лесу на Ирбитском тракте.

«17 килограмм земляники. На Ирбитском тракте», — написал тюменец в группе «Типичная Тюмень» VK.

Многие похвалили его, сказав, что это большой труд, особенно при условии, какое сейчас количество мошек и комаров в лесах. Другие сами начали показывать свою «добычу».

Тюменец собрал 17 килограммов земляники на Ирбитском тракте
Тюменец собрал 17 килограммов земляники на Ирбитском тракте
Фото:

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Тюменец собрал 17 килограммов земляники. По его словам, такой «улов» ему удалось получить в лесу на Ирбитском тракте. «17 килограмм земляники. На Ирбитском тракте», — написал тюменец в группе «Типичная Тюмень» VK. Многие похвалили его, сказав, что это большой труд, особенно при условии, какое сейчас количество мошек и комаров в лесах. Другие сами начали показывать свою «добычу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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