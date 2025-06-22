22 июня 2025
21 июня 2025

В Тюменской области на участке федеральной трассы ограничено движение

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На трассе произошло ДТП
На трассе произошло ДТП Фото:

На 74-м километре трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе в ночь на 23 июня движение транспорта осуществляется по одной полосе. Об этом водителей предупредила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 на 74-м километре (Ялуторовский район) движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень», — говорится в сообщении.

Ограничение введено из-за ДТП. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На 74-м километре трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе в ночь на 23 июня движение транспорта осуществляется по одной полосе. Об этом водителей предупредила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 на 74-м километре (Ялуторовский район) движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень», — говорится в сообщении. Ограничение введено из-за ДТП. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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