В Тюменской области на участке федеральной трассы ограничено движение

На трассе произошло ДТП
На 74-м километре трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе в ночь на 23 июня движение транспорта осуществляется по одной полосе. Об этом водителей предупредила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 на 74-м километре (Ялуторовский район) движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень», — говорится в сообщении.
Ограничение введено из-за ДТП. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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