22 июня 2025
21 июня 2025

В Тюмени в ДТП сгорел мотоцикл. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю мотоцикла удалось спастись
Водителю мотоцикла удалось спастись Фото:

В Тюмени в ночь на 23 июня на пересечении улиц Профсоюзная и Республики мотоцикл загорелся после ДТП. Кадрами пожара очевидцы поделились в соцсети.

«Мотоцикл сгорел после аварии в Тюмени. ДТП случилось на перекрестке Республики и Профсоюзная», — сообщает telegram-канал «Новости Тюмени и области».

Уточняется, что мотоциклист остался жив. Его с травмами и переломами госпитализировали. На месте аварии работают экстренные службы. Причины произошедшего не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени в ночь на 23 июня на пересечении улиц Профсоюзная и Республики мотоцикл загорелся после ДТП. Кадрами пожара очевидцы поделились в соцсети. «Мотоцикл сгорел после аварии в Тюмени. ДТП случилось на перекрестке Республики и Профсоюзная», — сообщает telegram-канал «Новости Тюмени и области». Уточняется, что мотоциклист остался жив. Его с травмами и переломами госпитализировали. На месте аварии работают экстренные службы. Причины произошедшего не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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