Водителю мотоцикла удалось спастись
В Тюмени в ночь на 23 июня на пересечении улиц Профсоюзная и Республики мотоцикл загорелся после ДТП. Кадрами пожара очевидцы поделились в соцсети.
«Мотоцикл сгорел после аварии в Тюмени. ДТП случилось на перекрестке Республики и Профсоюзная», — сообщает telegram-канал «Новости Тюмени и области».
Уточняется, что мотоциклист остался жив. Его с травмами и переломами госпитализировали. На месте аварии работают экстренные службы. Причины произошедшего не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области. Ответ ожидается.
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