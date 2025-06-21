Видео, на котором тюменский подросток сжег паспорт, опубликовано в сети 22 июня
В Заречном микрорайоне Тюмени юноша сжег свой паспорт. Видео очевидцы разместили в соцсети.
«В Заречном микрорайоне зумерок сжег паспорт», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». На кадрах подросток поджигает зажигалкой документ и ждет пока он разгорится. Его знакомый снимает все на камеру.
Видео опубликовано в сети 22 июня. В комментариях под постом подписчики усомнились в адекватности юноши и предположили, что он употреблял запрещенные вещества.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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