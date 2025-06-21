21 июня 2025

В Тюмени подросток сжег свой паспорт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео, на котором тюменский подросток сжег паспорт, опубликовано в сети 22 июня
Видео, на котором тюменский подросток сжег паспорт, опубликовано в сети 22 июня Фото:

В Заречном микрорайоне Тюмени юноша сжег свой паспорт. Видео очевидцы разместили в соцсети.

«В Заречном микрорайоне зумерок сжег паспорт», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». На кадрах подросток поджигает зажигалкой документ и ждет пока он разгорится. Его знакомый снимает все на камеру.

Видео опубликовано в сети 22 июня. В комментариях под постом подписчики усомнились в адекватности юноши и предположили, что он употреблял запрещенные вещества.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Заречном микрорайоне Тюмени юноша сжег свой паспорт. Видео очевидцы разместили в соцсети. «В Заречном микрорайоне зумерок сжег паспорт», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». На кадрах подросток поджигает зажигалкой документ и ждет пока он разгорится. Его знакомый снимает все на камеру. Видео опубликовано в сети 22 июня. В комментариях под постом подписчики усомнились в адекватности юноши и предположили, что он употреблял запрещенные вещества. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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