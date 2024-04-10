Украинский футболист попал на фронт за отказ купить пикапы для военкомата

11 апреля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Представители «Реал Фармы» убеждали военкомат, что Стеценко принесет больше пользы в футболе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший полузащитник украинского футбольного клуба «Ингулец» Николай Стеценко заявил, что его отправили на фронт из-за отказа по требованию военного комиссариата покупать четыре пикапа для Малиновского военкомата. Об этом он рассказал в интервью украинского издания. «Представители „Реал Фармы“ (футбольный клуб — прим. URA.RU) хотели мне помочь и убедить военкомат, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но военком Малиновского военкомата Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие», — сказал Стеценко в интервью изданию «Украинский футбол». Речь шла о покупке и передаче четырех пикапов для военкомата. Такая сумма покупки транспорта была неподъемной для «Реал Фармы». Отмечается, что даже действующий контракт с предыдущим клубом не помог, так как не было брони от мобилизации. Украинские футболисты из нескольких футбольных клубов были освобождены от мобилизации по решению Министерства молодежи и спорта Украины. Бронь получили игроки киевского «Динамо», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс». Кроме того, освобождение от призыва получил и персонал соответствующих клубов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший полузащитник украинского футбольного клуба «Ингулец» Николай Стеценко заявил, что его отправили на фронт из-за отказа по требованию военного комиссариата покупать четыре пикапа для Малиновского военкомата. Об этом он рассказал в интервью украинского издания. «Представители „Реал Фармы“ (футбольный клуб — прим. URA.RU) хотели мне помочь и убедить военкомат, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но военком Малиновского военкомата Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие», — сказал Стеценко в интервью изданию «Украинский футбол». Речь шла о покупке и передаче четырех пикапов для военкомата. Такая сумма покупки транспорта была неподъемной для «Реал Фармы». Отмечается, что даже действующий контракт с предыдущим клубом не помог, так как не было брони от мобилизации. Украинские футболисты из нескольких футбольных клубов были освобождены от мобилизации по решению Министерства молодежи и спорта Украины. Бронь получили игроки киевского «Динамо», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс». Кроме того, освобождение от призыва получил и персонал соответствующих клубов.