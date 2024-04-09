Украинские футболисты получили бронь от мобилизации

Украинские футболисты из пяти футбольных клубов были освобождены от мобилизации по решению Министерства молодежи и спорта Украины. Об этом пишет портал «Страна.ua».
«Бронь от мобилизации получили игроки киевского «Динамо», «Шахтера», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс», — говорится в материале портала. Там добавили, что освобождение от призыва также получил и персонал соответствующих клубов.
В конце 2023 года футболисты клуба «Оболонь» получили повестки в военкомат, но информация была опровергнута. Футболисты получили временное освобождение от воинской службы. Также известно, что футболист «Галатасарая» Серж Орье высмеял заявление украинского футболиста Александра Зинченко из «Арсенала» о готовности вступить в ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.