Украинские футболисты получили бронь от мобилизации

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Футболистов нескольких украинских клубов освободили от мобилизации, пишет «Страна.ua» Фото:
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Украинские футболисты из пяти футбольных клубов были освобождены от мобилизации по решению Министерства молодежи и спорта Украины. Об этом пишет портал «Страна.ua».

«Бронь от мобилизации получили игроки киевского «Динамо», «Шахтера», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс», — говорится в материале портала. Там добавили, что освобождение от призыва также получил и персонал соответствующих клубов.

В конце 2023 года футболисты клуба «Оболонь» получили повестки в военкомат, но информация была опровергнута. Футболисты получили временное освобождение от воинской службы. Также известно, что футболист «Галатасарая» Серж Орье высмеял заявление украинского футболиста Александра Зинченко из «Арсенала» о готовности вступить в ВСУ.

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Украинские футболисты из пяти футбольных клубов были освобождены от мобилизации по решению Министерства молодежи и спорта Украины. Об этом пишет портал «Страна.ua». «Бронь от мобилизации получили игроки киевского «Динамо», «Шахтера», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс», — говорится в материале портала. Там добавили, что освобождение от призыва также получил и персонал соответствующих клубов. В конце 2023 года футболисты клуба «Оболонь» получили повестки в военкомат, но информация была опровергнута. Футболисты получили временное освобождение от воинской службы. Также известно, что футболист «Галатасарая» Серж Орье высмеял заявление украинского футболиста Александра Зинченко из «Арсенала» о готовности вступить в ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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