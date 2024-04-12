Бренд «Макфы» оспорила компания из Тульской области

Заявитель намерен оспорить неиспользуемый «Макфой» бренд «Старые традиции» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Суд по интеллектуальным правам наложил обеспечительные меры на действия Роспатента по бренду холдинга «Макфы», часть предприятий которого находится в Челябинской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск подала торгово-производственная компания «Старые традиции» (ТПК) из Белева (Тульская область).

«Заявление ООО „Торгово-производственная компания ‚Старые традиции‘“ о принятии предварительных обеспечительных мер удовлетворить. Запретить Роспатенту совершать действия по вынесению решения по заявке [на регистрацию обозначения в отношении товаров 30-го класса]», — отмечено в определении суда.

ТПК до конца мая обязана подать иск «Макфе» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Основанием является неиспользование бренда. Отказ тулякам в признании прав на марку Роспатент направил 16 октября 2023 года. Препятствием названо то, что брендом владеет «Макфа». Обращение к «Макфе» ТПК направило в марте.

Накладывая ограничения, суд исключил нанесение финансового ущерба инициатору спора. Теперь решение по заявке Роспатент сможет принять лишь после того, как вердикт будет вынесен судом.

Генпрокуратура направила в Центральный райсуд Челябинска ходатайство об изъятии всех активов «Макфы» из частного владения и передачи их государству. На активы и имущество собственников холдинга наложен арест. Юристы «Макфы» оспаривают решение суда и называют действия попыткой создать негативное мнение общественности.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим компаниям. К моменту публикации ответы не получены.