Адвокат «Макфы» назвал арест активов на 100 трлн рублей попыткой создать негатив

Адвокат Хлюстов: арест активов «Макфы» на 100 трлн рублей создает негатив

12 апреля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Адвокат уточнил, что Генпрокуратура по своему оценила активы «Макфы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Арест 100 трлн рублей активов в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии производителя макарон АО «Макфа» можно объяснить попыткой создать негативное мнение общественности. Об этом заявил адвокат управляющей компании «Макфа» (УК «М-Групп») Павел Хлюстов. «Пристав указал сумму активов в 100 трлн рублей, что не соответствует. Возможно, это попытка создать негативное общественное мнение о компании „Макфа“», — заявил Хлюстов РИА Новости. Адвокат также не исключил, что имело место и ошибка пристава. Хлюстов отметил, что Генпрокуратура оценила изымаемое имущество «Макфы» на сумму в 46 млрд рублей. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В Челябинске 9 апреля начался процесс по передаче государству активов холдинга «Макфа» в Центральном районном суде. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арест 100 трлн рублей активов в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии производителя макарон АО «Макфа» можно объяснить попыткой создать негативное мнение общественности. Об этом заявил адвокат управляющей компании «Макфа» (УК «М-Групп») Павел Хлюстов. «Пристав указал сумму активов в 100 трлн рублей, что не соответствует. Возможно, это попытка создать негативное общественное мнение о компании „Макфа“», — заявил Хлюстов РИА Новости. Адвокат также не исключил, что имело место и ошибка пристава. Хлюстов отметил, что Генпрокуратура оценила изымаемое имущество «Макфы» на сумму в 46 млрд рублей. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В Челябинске 9 апреля начался процесс по передаче государству активов холдинга «Макфа» в Центральном районном суде. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.