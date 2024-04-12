Адвокат «Макфы» назвал арест активов на 100 трлн рублей попыткой создать негатив

Арест 100 трлн рублей активов в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии производителя макарон АО «Макфа» можно объяснить попыткой создать негативное мнение общественности. Об этом заявил адвокат управляющей компании «Макфа» (УК «М-Групп») Павел Хлюстов.
«Пристав указал сумму активов в 100 трлн рублей, что не соответствует. Возможно, это попытка создать негативное общественное мнение о компании „Макфа“», — заявил Хлюстов РИА Новости.
Адвокат также не исключил, что имело место и ошибка пристава. Хлюстов отметил, что Генпрокуратура оценила изымаемое имущество «Макфы» на сумму в 46 млрд рублей.
Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти.
В Челябинске 9 апреля начался процесс по передаче государству активов холдинга «Макфа» в Центральном районном суде. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.
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