Чем известен холдинг «Макфа» челябинского экс-губернатора Юревича

Владельцы «Макфы» Юревич и Белоусов стали ответчиками по иску Генпрокуратуры

29 марта 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

«Матч» с Генпрокуратурой Михаилу Юревичу выиграть будет сложно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вслед за предприятиями группы ЧЭМК Юрия Антипова и холдинга «Ариант» Александра Аристова Генпрокуратура потребовала вернуть государству активы еще одной знаковой челябинской компании. На этот раз — крупнейшего российского производителя макарон (и не только), основанного экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинга «Макфа». В отличие от предшественников, он и его партнер Вадим Белоусов оказались в списке ответчиков по иску. Чем известен бизнес и его владельцы — разбиралось URA.RU. «Лихие 90-е» Новость по теме Суд арестовал все активы холдинга «Макфа» в России по требованию Генпрокуратуры Родившийся в 1969 году в Челябинске Юревич окунулся в бизнес еще до окончания политехнического института в 1992 году. Первую торгово-оптовую фирму «Темп» он создал, еще будучи студентом. Недоброжелатели припоминали «вагон с майонезом», перепродажа которого принесла Юревичу первые большие деньги и некие теневые контакты, обеспечившие первоначальный капитал для приватизации в 1993 крупнейшего в Челябинске хлебокомбината № 1. В 1995 году Юревич уже становится совладельцем Челябинской макаронной фабрики, а также Сосновского хлебокомбината. К концу 1996 года была сформирована ассоциация предприятий «Агропромышленное объединение «Макфа». Постепенно Юревич и его менеджеры скупали и, что самое главное, модернизировали предприятия в других субъектах РФ — один из первых в стране брендов федерального уровня, широко известный также за рубежом, появился не на пустом месте. Расцвет бизнеса Нынешнее АО «Макфа» было зарегистрировано в Москве в 2017 году. Холдинг включает предприятия в Московской, Свердловской, Курганской областях, на Алтае, в Ставропольском крае. По итогам 2022 года их выручка оценивается более чем в 25 млрд рублей, а чистая прибыль — в 2,5 млрд рублей. Общая стоимость активов оценивается в 46 млрд рублей. Утвержденный в 2024 году план инвестиций в развитие предприятий в четырех регионах России оценивается в 9 млрд рублей. Уже давно «выросшая» из региона компания остается брендом Челябинской области. Так, она была представлена на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Также «Макфа» известна широкой благотворительной деятельностью и участием в социальных проектах. И это лишь малая часть бизнеса Путь в политику В 1999 году Юревич избрался в Госдуму по Калининскому одномандатному округу. В 2005 году он победил на выборах мэра, а в 2010 году стал губернатором Челябинской области. При его поддержке по спискам «Единой России» в Госдуму был избран его бизнес-партнер, Вадим Белоусов. В январе 2014 году Юревич был отправлен в отставку с поста главы региона. Он вернулся в Госдуму, где оставался до 2016 года. Переизбраться в Госдуму Юревич не смог, так как партии отказали ему в поддержке, а собрать подписи как самовыдвиженцу не удалось. Успешная политическая карьера Михаила Юревича прервалась в 2017 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2017 году против Юревича возбудили уголовное дело. Его обвинили в получении взяток с медицинских и дорожных контрактов. Он покинул Россию и находится в Лондоне. Решением суда Юревич заочно арестован и объявлен в международный розыск. Свой вины он не признает. Российское наследство После того как Юревич покинул Россию, Белоусов сохранил свое место в политике. Он перешел в «Справедливую Россию» и избрался в Госдуму по спискам партии. В 2018 году Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову обвинили в получении взяток на 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. Оба оставались на свободе и своей вины не признавали. Вадим Белоусов не признал вину, но на оглашение приговора не явился и исчез из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU В августе 2022 года Белоусова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Такой же штраф выписали Бутаковой, которой, с учетом возраста, назначали наказание в 5 лет условного срока. На приговор Белоусов не явился и до сих пор находится в розыске — сначала федеральном, а потом и международном. Мандата депутата он лишился по формальным основаниям — из-за прогулов парламентских заседаний. На имущество Белоусова наложен арест. Адвокаты добились, чтобы приговор в отношении Белоусовой и Бутакова отменили и направили на новое рассмотрение. Офшорный период В 2017 году часть активов семей Юревича и Белоусова была переведена в офшорные зоны. Эти активы сосредоточены в компаниях на Кипре: «Аркокети ЛТД», «Закостал ЛТД», «Корфииниа ЛТД», «Маркоул ЛТД», «Стоувари ЛДТ», «Сула гранти ЛТД». Официально бизнесом владеют дети Белоусова и Юревича, а также их менеджеры. В холдинг семей Юревича входят не только предприятия пищевой индустрии, но также ТЦ «Алмаз», «Школьник» и «Родник», отель «Рэдиссон» в Челябинске, и 31 телеканал. Согласно сервису СБИС бизнес распределен между такими компаниями как: «Макфа», «Долговское», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Арком», «Арктика-сервис», «Медиа-центр», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Новая планета», «Отельстрой», «Проспект», «Просторы», «Рамкон», «Родник». «Темп автотех». «Школьник», «Агромакфа». «М-групп», «Урал-Медиа». «Содействие», «Экспресс-Карго», «Эмитент Конасалтинг», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов». Ко всем этим предприятиям, а также к кипрским, выставила претензии Генпрокуратура РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вслед за предприятиями группы ЧЭМК Юрия Антипова и холдинга «Ариант» Александра Аристова Генпрокуратура потребовала вернуть государству активы еще одной знаковой челябинской компании. На этот раз — крупнейшего российского производителя макарон (и не только), основанного экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинга «Макфа». В отличие от предшественников, он и его партнер Вадим Белоусов оказались в списке ответчиков по иску. Чем известен бизнес и его владельцы — разбиралось URA.RU. Родившийся в 1969 году в Челябинске Юревич окунулся в бизнес еще до окончания политехнического института в 1992 году. Первую торгово-оптовую фирму «Темп» он создал, еще будучи студентом. Недоброжелатели припоминали «вагон с майонезом», перепродажа которого принесла Юревичу первые большие деньги и некие теневые контакты, обеспечившие первоначальный капитал для приватизации в 1993 крупнейшего в Челябинске хлебокомбината № 1. В 1995 году Юревич уже становится совладельцем Челябинской макаронной фабрики, а также Сосновского хлебокомбината. К концу 1996 года была сформирована ассоциация предприятий «Агропромышленное объединение «Макфа». Постепенно Юревич и его менеджеры скупали и, что самое главное, модернизировали предприятия в других субъектах РФ — один из первых в стране брендов федерального уровня, широко известный также за рубежом, появился не на пустом месте. Нынешнее АО «Макфа» было зарегистрировано в Москве в 2017 году. Холдинг включает предприятия в Московской, Свердловской, Курганской областях, на Алтае, в Ставропольском крае. По итогам 2022 года их выручка оценивается более чем в 25 млрд рублей, а чистая прибыль — в 2,5 млрд рублей. Общая стоимость активов оценивается в 46 млрд рублей. Утвержденный в 2024 году план инвестиций в развитие предприятий в четырех регионах России оценивается в 9 млрд рублей. Уже давно «выросшая» из региона компания остается брендом Челябинской области. Так, она была представлена на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Также «Макфа» известна широкой благотворительной деятельностью и участием в социальных проектах. В 1999 году Юревич избрался в Госдуму по Калининскому одномандатному округу. В 2005 году он победил на выборах мэра, а в 2010 году стал губернатором Челябинской области. При его поддержке по спискам «Единой России» в Госдуму был избран его бизнес-партнер, Вадим Белоусов. В январе 2014 году Юревич был отправлен в отставку с поста главы региона. Он вернулся в Госдуму, где оставался до 2016 года. Переизбраться в Госдуму Юревич не смог, так как партии отказали ему в поддержке, а собрать подписи как самовыдвиженцу не удалось. В 2017 году против Юревича возбудили уголовное дело. Его обвинили в получении взяток с медицинских и дорожных контрактов. Он покинул Россию и находится в Лондоне. Решением суда Юревич заочно арестован и объявлен в международный розыск. Свой вины он не признает. После того как Юревич покинул Россию, Белоусов сохранил свое место в политике. Он перешел в «Справедливую Россию» и избрался в Госдуму по спискам партии. В 2018 году Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову обвинили в получении взяток на 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. Оба оставались на свободе и своей вины не признавали. В августе 2022 года Белоусова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Такой же штраф выписали Бутаковой, которой, с учетом возраста, назначали наказание в 5 лет условного срока. На приговор Белоусов не явился и до сих пор находится в розыске — сначала федеральном, а потом и международном. Мандата депутата он лишился по формальным основаниям — из-за прогулов парламентских заседаний. На имущество Белоусова наложен арест. Адвокаты добились, чтобы приговор в отношении Белоусовой и Бутакова отменили и направили на новое рассмотрение. В 2017 году часть активов семей Юревича и Белоусова была переведена в офшорные зоны. Эти активы сосредоточены в компаниях на Кипре: «Аркокети ЛТД», «Закостал ЛТД», «Корфииниа ЛТД», «Маркоул ЛТД», «Стоувари ЛДТ», «Сула гранти ЛТД». Официально бизнесом владеют дети Белоусова и Юревича, а также их менеджеры. В холдинг семей Юревича входят не только предприятия пищевой индустрии, но также ТЦ «Алмаз», «Школьник» и «Родник», отель «Рэдиссон» в Челябинске, и 31 телеканал. Согласно сервису СБИС бизнес распределен между такими компаниями как: «Макфа», «Долговское», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Арком», «Арктика-сервис», «Медиа-центр», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Новая планета», «Отельстрой», «Проспект», «Просторы», «Рамкон», «Родник». «Темп автотех». «Школьник», «Агромакфа». «М-групп», «Урал-Медиа». «Содействие», «Экспресс-Карго», «Эмитент Конасалтинг», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов». Ко всем этим предприятиям, а также к кипрским, выставила претензии Генпрокуратура РФ.