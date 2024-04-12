Пережившего покушение губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чибис андрей
Чибиса ранили ножом во время встречи с жителями Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы после ранения. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку», — написал губернатор. Он также выразил благодарность всем врачам, которые боролись за его жизнь.

Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с гражданами. Злоумышленник ударил Чибиса в живот. Нападавший, житель Апатитов Александр Быданов, заявил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове, а после сообщил, что сделал это из-за личной неприязни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы после ранения. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку», — написал губернатор. Он также выразил благодарность всем врачам, которые боролись за его жизнь. Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с гражданами. Злоумышленник ударил Чибиса в живот. Нападавший, житель Апатитов Александр Быданов, заявил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове, а после сообщил, что сделал это из-за личной неприязни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...