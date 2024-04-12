Пережившего покушение губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы после ранения. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку», — написал губернатор. Он также выразил благодарность всем врачам, которые боролись за его жизнь.
Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с гражданами. Злоумышленник ударил Чибиса в живот. Нападавший, житель Апатитов Александр Быданов, заявил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове, а после сообщил, что сделал это из-за личной неприязни.
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