04 апреля 2024

«Коммерсант» раскрыл, кто напал на губернатора Мурманской области

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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Преступником оказался житель Апатит Александр Быданов Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — житель Апатит. Об этом источник в СКР сообщил изданию «Коммерсант».

«Преступник — житель Апатит Александр Быданов. Он сообщил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове», — пишет telegram-канал «Коммерсант».

Во время задержания нападавшего ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД.

Быданов несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. Сейчас его допрашивают в той же больнице, где оперируют губернатора. Предположительно напавший на Чибиса житель Апатитов привлекался ранее за причинение вреда здоровью, сообщает источник РИА Новости.

Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент губернатор находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот.

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Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — житель Апатит. Об этом источник в СКР сообщил изданию «Коммерсант». «Преступник — житель Апатит Александр Быданов. Он сообщил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове», — пишет telegram-канал «Коммерсант». Во время задержания нападавшего ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД. Быданов несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. Сейчас его допрашивают в той же больнице, где оперируют губернатора. Предположительно напавший на Чибиса житель Апатитов привлекался ранее за причинение вреда здоровью, сообщает источник РИА Новости. Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент губернатор находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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