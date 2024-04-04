«Коммерсант» раскрыл, кто напал на губернатора Мурманской области

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — житель Апатит. Об этом источник в СКР сообщил изданию «Коммерсант».
«Преступник — житель Апатит Александр Быданов. Он сообщил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове», — пишет telegram-канал «
Во время задержания нападавшего ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД.
Быданов несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. Сейчас его допрашивают в той же больнице, где оперируют губернатора. Предположительно напавший на Чибиса житель Апатитов привлекался ранее за причинение вреда здоровью, сообщает источник РИА Новости.
Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент губернатор находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот.
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