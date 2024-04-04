«Коммерсант» раскрыл, кто напал на губернатора Мурманской области

05 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Преступником оказался житель Апатит Александр Быданов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — житель Апатит. Об этом источник в СКР сообщил изданию «Коммерсант». «Преступник — житель Апатит Александр Быданов. Он сообщил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове», — пишет telegram-канал « Коммерсант ». Во время задержания нападавшего ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД. Быданов несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. Сейчас его допрашивают в той же больнице, где оперируют губернатора. Предположительно напавший на Чибиса житель Апатитов привлекался ранее за причинение вреда здоровью, сообщает источник РИА Новости. Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент губернатор находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — житель Апатит. Об этом источник в СКР сообщил изданию «Коммерсант». «Преступник — житель Апатит Александр Быданов. Он сообщил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове», — пишет telegram-канал «Коммерсант». Во время задержания нападавшего ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД. Быданов несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. Сейчас его допрашивают в той же больнице, где оперируют губернатора. Предположительно напавший на Чибиса житель Апатитов привлекался ранее за причинение вреда здоровью, сообщает источник РИА Новости. Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент губернатор находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот.