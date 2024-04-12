В Перми кафе с доставкой cуши и роллов продают по цене квартиры

В Перми продается кафе Foodmarket с одноименной службой доставки готовой еды. Это суши, роллы, бургеры, пицца и различные блюда паназиатской кухни. Цена готового бизнеса — 3,2 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в новостройке.
«Продается гoтовый бизнес — кафe и доcтавкa еды Foоdmаrkеt. Цена — 3,2 млн рублей. В стоимость входят оборудование, инвентарь, мебель и предметы интерьера, а также шесть мобильных банковских терминалов и технологические карты блюд и напитков. Заведение работает, помещения по адресу улица КИМ, 74А в Мотовилихинском районе находятся в аренде», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Данный бизнес ранее уже выставляли на продажу в конце 2022 года. Тогда за него просили два миллиона рублей. Foodmarket специализируется на суши, роллах и блюдах паназиатской кухни. Также в заведении общепита готовят пиццу и бургеры. Основателями бизнеса являются Данил и Виталий Саитовы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии продают пиццерию и службу доставки пиццы. Стоимость готового бизнеса составляет миллиона рублей.
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В Перми продается кафе Foodmarket с одноименной службой доставки готовой еды. Это суши, роллы, бургеры, пицца и различные блюда паназиатской кухни. Цена готового бизнеса — 3,2 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в новостройке. «Продается гoтовый бизнес — кафe и доcтавкa еды Foоdmаrkеt. Цена — 3,2 млн рублей. В стоимость входят оборудование, инвентарь, мебель и предметы интерьера, а также шесть мобильных банковских терминалов и технологические карты блюд и напитков. Заведение работает, помещения по адресу улица КИМ, 74А в Мотовилихинском районе находятся в аренде», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Данный бизнес ранее уже выставляли на продажу в конце 2022 года. Тогда за него просили два миллиона рублей. Foodmarket специализируется на суши, роллах и блюдах паназиатской кухни. Также в заведении общепита готовят пиццу и бургеры. Основателями бизнеса являются Данил и Виталий Саитовы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии продают пиццерию и службу доставки пиццы. Стоимость готового бизнеса составляет миллиона рублей.