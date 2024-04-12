В Перми кафе с доставкой cуши и роллов продают по цене квартиры

В Перми продают кафе со службой доставки еды Foodmarket за 3,2 млн рублей

Заведение специализируется на суши, роллах и блюдах паназиатской кухни Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми продается кафе Foodmarket с одноименной службой доставки готовой еды. Это суши, роллы, бургеры, пицца и различные блюда паназиатской кухни. Цена готового бизнеса — 3,2 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в новостройке.

«Продается гoтовый бизнес — кафe и доcтавкa еды Foоdmаrkеt. Цена — 3,2 млн рублей. В стоимость входят оборудование, инвентарь, мебель и предметы интерьера, а также шесть мобильных банковских терминалов и технологические карты блюд и напитков. Заведение работает, помещения по адресу улица КИМ, 74А в Мотовилихинском районе находятся в аренде», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Данный бизнес ранее уже выставляли на продажу в конце 2022 года. Тогда за него просили два миллиона рублей. Foodmarket специализируется на суши, роллах и блюдах паназиатской кухни. Также в заведении общепита готовят пиццу и бургеры. Основателями бизнеса являются Данил и Виталий Саитовы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии продают пиццерию и службу доставки пиццы. Стоимость готового бизнеса составляет миллиона рублей.