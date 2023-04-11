Средняя месячная выручка пиццерии — около 300 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми продается действующая пиццерия и служба доставки Energy Pizza. Стоимость бизнеса — миллион рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит комната в общежитии. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито» в разделе «Общественное питание».

«Продается Energy Pizza. Работает пятый год, полный цикл производства пиццы и закусок. Полностью укомплектованная кухня, все оборудование в отличном состоянии. В помещении просторно и чисто. Имеются кухня, тестомесильня, комната отдыха персонала, рабочее место администратора, бар-стойка и мини-зал ожидания заказов для клиентов. Цена — миллион рублей», — сообщается в объявлении.

В заведении предусмотрена возможность приготовления суши и роллов. Средняя выручка пиццерии составляет около 300 тысяч рублей в месяц. Причиной продажи автор объявления указал нехватку времени из-за занятости другим бизнес-проектом.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается азиатское бистро, которое открылось в конце 2022 года. Причина продажи — переезд команды бизнес-проекта в другой город.