12 апреля 2024

Зеленский высказался об амнистии для дезертиров из ВСУ

Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что нельзя обобщенно амнистировать всех дезертиров Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ», — говорится в сообщении. Украинский лидер считает, что ситуации бывают разные и «обобщать всех» недопустимо.

В феврале парламент Украины поддержал законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство. В частности, из документа убрали норму о демобилизации военных спустя 36 месяцев, передает RT. Это произошло якобы с подачи главкома ВСУ Александра Сырского. До этого Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации. Теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, если они не проходили срочную службу.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ», — говорится в сообщении. Украинский лидер считает, что ситуации бывают разные и «обобщать всех» недопустимо. В феврале парламент Украины поддержал законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство. В частности, из документа убрали норму о демобилизации военных спустя 36 месяцев, передает RT. Это произошло якобы с подачи главкома ВСУ Александра Сырского. До этого Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации. Теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, если они не проходили срочную службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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