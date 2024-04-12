Зеленский высказался об амнистии для дезертиров из ВСУ

Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ

13 апреля 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что нельзя обобщенно амнистировать всех дезертиров Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ», — говорится в сообщении. Украинский лидер считает, что ситуации бывают разные и «обобщать всех» недопустимо. В феврале парламент Украины поддержал законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство. В частности, из документа убрали норму о демобилизации военных спустя 36 месяцев, передает RT. Это произошло якобы с подачи главкома ВСУ Александра Сырского. До этого Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации. Теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, если они не проходили срочную службу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ», — говорится в сообщении. Украинский лидер считает, что ситуации бывают разные и «обобщать всех» недопустимо. В феврале парламент Украины поддержал законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство. В частности, из документа убрали норму о демобилизации военных спустя 36 месяцев, передает RT. Это произошло якобы с подачи главкома ВСУ Александра Сырского. До этого Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации. Теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, если они не проходили срочную службу.