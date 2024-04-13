Министр строительства РФ Ирек Файзуллин назвал адекватными меры, которые предпринимает губернатор и правительство Курганской области в условиях паводка. Об этом министр заявил на встрече со спасателями МЧС в Кургане. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минстрой России».
«Все те меры, которые региональное правительство, команда губернатора Шумкова, осуществляет — адекватны текущей ситуации. Самое главное, конечно, не потерять людей. Все остальное мы с вами организуем и сделаем», — рассказал Файзуллин.
Файзуллин встретился в Курганской областной филармонии с представителями правительства региона, городской администрации и МЧС. Он провел объезд города и участвует в закрытых совещаниях.
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Министр строительства РФ Ирек Файзуллин назвал адекватными меры, которые предпринимает губернатор и правительство Курганской области в условиях паводка. Об этом министр заявил на встрече со спасателями МЧС в Кургане. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минстрой России». «Все те меры, которые региональное правительство, команда губернатора Шумкова, осуществляет — адекватны текущей ситуации. Самое главное, конечно, не потерять людей. Все остальное мы с вами организуем и сделаем», — рассказал Файзуллин. Файзуллин встретился в Курганской областной филармонии с представителями правительства региона, городской администрации и МЧС. Он провел объезд города и участвует в закрытых совещаниях.