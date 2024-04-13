В Кургане министр Файзуллин оценил работу властей по подготовке к наводнению. Видео

Глава Минстроя похвалил команду Шумкова за работу в условиях паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, файзуллин ирек
Файзуллин отметил эффективность работы Шумкова в условиях ЧС Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин назвал адекватными меры, которые предпринимает губернатор и правительство Курганской области в условиях паводка. Об этом министр заявил на встрече со спасателями МЧС в Кургане. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минстрой России».

«Все те меры, которые региональное правительство, команда губернатора Шумкова, осуществляет — адекватны текущей ситуации. Самое главное, конечно, не потерять людей. Все остальное мы с вами организуем и сделаем», — рассказал Файзуллин.

Файзуллин встретился в Курганской областной филармонии с представителями правительства региона, городской администрации и МЧС. Он провел объезд города и участвует в закрытых совещаниях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин назвал адекватными меры, которые предпринимает губернатор и правительство Курганской области в условиях паводка. Об этом министр заявил на встрече со спасателями МЧС в Кургане. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минстрой России». «Все те меры, которые региональное правительство, команда губернатора Шумкова, осуществляет — адекватны текущей ситуации. Самое главное, конечно, не потерять людей. Все остальное мы с вами организуем и сделаем», — рассказал Файзуллин. Файзуллин встретился в Курганской областной филармонии с представителями правительства региона, городской администрации и МЧС. Он провел объезд города и участвует в закрытых совещаниях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...