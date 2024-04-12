Политика Власть В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства Файзуллин 13 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 + Министр Ирек Файзуллин контролирует в Курганской области строительство защитных сооружений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Министр встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС», — рассказал журналист. В пресс-службе областного правительства URA.RU сообщили, что также Файзуллин провел объезд, и сейчас участвует в закрытых совещаниях. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы минстроя. Ранее планировалось, что Файзуллин приедет в Курганскую область 12 апреля. В регионе он проверяет ход строительства защитных сооружений. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Министр встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС», — рассказал журналист. В пресс-службе областного правительства URA.RU сообщили, что также Файзуллин провел объезд, и сейчас участвует в закрытых совещаниях. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы минстроя. Ранее планировалось, что Файзуллин приедет в Курганскую область 12 апреля. В регионе он проверяет ход строительства защитных сооружений. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям