12 апреля 2024

В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства Файзуллин

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, файзуллин ирек
Министр Ирек Файзуллин контролирует в Курганской области строительство защитных сооружений Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Министр встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС», — рассказал журналист. В пресс-службе областного правительства URA.RU сообщили, что также Файзуллин провел объезд, и сейчас участвует в закрытых совещаниях. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы минстроя.

Ранее планировалось, что Файзуллин приедет в Курганскую область 12 апреля. В регионе он проверяет ход строительства защитных сооружений. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Министр встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС», — рассказал журналист. В пресс-службе областного правительства URA.RU сообщили, что также Файзуллин провел объезд, и сейчас участвует в закрытых совещаниях. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы минстроя. Ранее планировалось, что Файзуллин приедет в Курганскую область 12 апреля. В регионе он проверяет ход строительства защитных сооружений. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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