В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства Файзуллин

В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Министр встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС», — рассказал журналист. В пресс-службе областного правительства URA.RU сообщили, что также Файзуллин провел объезд, и сейчас участвует в закрытых совещаниях. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы минстроя.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Министр встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС», — рассказал журналист. В пресс-службе областного правительства URA.RU сообщили, что также Файзуллин провел объезд, и сейчас участвует в закрытых совещаниях. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы минстроя. Ранее планировалось, что Файзуллин приедет в Курганскую область 12 апреля. В регионе он проверяет ход строительства защитных сооружений. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.