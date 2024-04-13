В Москве горит высотка на Котельнической набережной

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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, пожар, огонь, дом, лестница
Огонь охватил 22 этаж сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве Фото:

В центре Москвы произошел пожар в одной из квартир на 22-м этаже сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Об этом сообщили представители оперативных служб.

«Котельническая набережная, 1, в сталинской высотке произошло загорание квартиры на 22-м этаже. Люди из окон просят о помощи», — сказал источник, его слова передает ТАСС. По данным SHOT, жители просят о помощи.

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В центре Москвы произошел пожар в одной из квартир на 22-м этаже сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Об этом сообщили представители оперативных служб. «Котельническая набережная, 1, в сталинской высотке произошло загорание квартиры на 22-м этаже. Люди из окон просят о помощи», — сказал источник, его слова передает ТАСС. По данным SHOT, жители просят о помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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