Происшествия В Москве горит высотка на Котельнической набережной 13 апреля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 + Огонь охватил 22 этаж сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Москвы произошел пожар в одной из квартир на 22-м этаже сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Об этом сообщили представители оперативных служб. «Котельническая набережная, 1, в сталинской высотке произошло загорание квартиры на 22-м этаже. Люди из окон просят о помощи», — сказал источник, его слова передает ТАСС. По данным SHOT, жители просят о помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Москвы произошел пожар в одной из квартир на 22-м этаже сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Об этом сообщили представители оперативных служб. «Котельническая набережная, 1, в сталинской высотке произошло загорание квартиры на 22-м этаже. Люди из окон просят о помощи», — сказал источник, его слова передает ТАСС. По данным SHOT, жители просят о помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям