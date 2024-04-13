В Москве горит высотка на Котельнической набережной

Огонь охватил 22 этаж сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве
В центре Москвы произошел пожар в одной из квартир на 22-м этаже сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Об этом сообщили представители оперативных служб.
«Котельническая набережная, 1, в сталинской высотке произошло загорание квартиры на 22-м этаже. Люди из окон просят о помощи», — сказал источник, его слова передает ТАСС. По данным SHOT, жители просят о помощи.
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