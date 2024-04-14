Вице-спикер Рады: Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
После того как спикер парламента подпишет документ, он будет направлен на подпись Владимиру Зеленскому Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет новый закон о мобилизации в течение следующих двух недель. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«В течение следующих двух недель президент подпишет новый закон о мобилизации и документ вступит в силу», — заявил Корниенко, уточняя, что после публикации начнется отсчет определенных сроков для вступления в силу различных положений закона. Его слова передает украинский telegram-канал «Украина Online».

После того как спикер парламента подпишет документ, он будет направлен на подпись президенту. Некоторые нормы нового закона начнут действовать немедленно, в то время как другие — через месяц после публикации

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который в стране снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Он также отменил статус «ограниченно пригодного» к службе.

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Президент Украины Владимир Зеленский подпишет новый закон о мобилизации в течение следующих двух недель. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. «В течение следующих двух недель президент подпишет новый закон о мобилизации и документ вступит в силу», — заявил Корниенко, уточняя, что после публикации начнется отсчет определенных сроков для вступления в силу различных положений закона. Его слова передает украинский telegram-канал «Украина Online». После того как спикер парламента подпишет документ, он будет направлен на подпись президенту. Некоторые нормы нового закона начнут действовать немедленно, в то время как другие — через месяц после публикации Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который в стране снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Он также отменил статус «ограниченно пригодного» к службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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