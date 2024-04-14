Вице-спикер Рады: Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель

14 апреля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

После того как спикер парламента подпишет документ, он будет направлен на подпись Владимиру Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подпишет новый закон о мобилизации в течение следующих двух недель. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. «В течение следующих двух недель президент подпишет новый закон о мобилизации и документ вступит в силу», — заявил Корниенко, уточняя, что после публикации начнется отсчет определенных сроков для вступления в силу различных положений закона. Его слова передает украинский telegram-канал «Украина Online». После того как спикер парламента подпишет документ, он будет направлен на подпись президенту. Некоторые нормы нового закона начнут действовать немедленно, в то время как другие — через месяц после публикации Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который в стране снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Он также отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет новый закон о мобилизации в течение следующих двух недель. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. «В течение следующих двух недель президент подпишет новый закон о мобилизации и документ вступит в силу», — заявил Корниенко, уточняя, что после публикации начнется отсчет определенных сроков для вступления в силу различных положений закона. Его слова передает украинский telegram-канал «Украина Online». После того как спикер парламента подпишет документ, он будет направлен на подпись президенту. Некоторые нормы нового закона начнут действовать немедленно, в то время как другие — через месяц после публикации Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который в стране снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Он также отменил статус «ограниченно пригодного» к службе.