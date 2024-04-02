Зеленский снизил возраст мобилизации. Скрин

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Владимир Зеленский понизил возраст мобилизации до 25 лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

«В тексте закона о воинской обязанности <…> слова „27 лет“ заменить на „25 лет“», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте украинского президента.

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На Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. «В тексте закона о воинской обязанности <…> слова „27 лет“ заменить на „25 лет“», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте украинского президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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