Владимир Зеленский понизил возраст мобилизации до 25 лет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
«В тексте закона о воинской обязанности <…> слова „27 лет“ заменить на „25 лет“», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте украинского президента.
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