Зеленский снизил возраст мобилизации. Скрин

02 апреля 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский понизил возраст мобилизации до 25 лет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. «В тексте закона о воинской обязанности <…> слова „27 лет“ заменить на „25 лет“», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте украинского президента. Скриншот: сайт президента Украины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. «В тексте закона о воинской обязанности <…> слова „27 лет“ заменить на „25 лет“», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте украинского президента.