Shot: «Кислотного маньяка» из Подмосковья арестовали

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, скамья подсудимых, подсудимый, суд
Подозреваемый в нападении на женщин был помещен в СИЗО на два месяца Фото:

В подмосковном Монино арестовали «кислотного маньяка», обливавшего женщин химикатами. Мужчина был отправлен в СИЗО на два месяца, пишет telegram-канал Shot.

«„Кислотный маньяк“ из Монино арестован. Инженера, который обливал женщин химикатами на улицах, отправили в СИЗО на два месяца», — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее сообщалось, что в Монино мужчина обливал кислотой прохожих женщин. За два дня были три пострадавшие. Позже стало известно, что подозреваемым в этом деле стал инженер и педагог по имени Андрей. Его задержали и изъяли пластиковую колбу с подозрительным веществом.

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В подмосковном Монино арестовали «кислотного маньяка», обливавшего женщин химикатами. Мужчина был отправлен в СИЗО на два месяца, пишет telegram-канал Shot. «„Кислотный маньяк“ из Монино арестован. Инженера, который обливал женщин химикатами на улицах, отправили в СИЗО на два месяца», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее сообщалось, что в Монино мужчина обливал кислотой прохожих женщин. За два дня были три пострадавшие. Позже стало известно, что подозреваемым в этом деле стал инженер и педагог по имени Андрей. Его задержали и изъяли пластиковую колбу с подозрительным веществом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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