Shot: «Кислотного маньяка» из Подмосковья арестовали

В подмосковном Монино арестовали «кислотного маньяка», обливавшего женщин химикатами. Мужчина был отправлен в СИЗО на два месяца, пишет telegram-канал Shot.
«„Кислотный маньяк“ из Монино арестован. Инженера, который обливал женщин химикатами на улицах, отправили в СИЗО на два месяца», — говорится в сообщении telegram-канала.
Ранее сообщалось, что в Монино мужчина обливал кислотой прохожих женщин. За два дня были три пострадавшие. Позже стало известно, что подозреваемым в этом деле стал инженер и педагог по имени Андрей. Его задержали и изъяли пластиковую колбу с подозрительным веществом.
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