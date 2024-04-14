Происшествия Криминал Shot: «Кислотного маньяка» из Подмосковья арестовали 14 апреля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 + Подозреваемый в нападении на женщин был помещен в СИЗО на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU В подмосковном Монино арестовали «кислотного маньяка», обливавшего женщин химикатами. Мужчина был отправлен в СИЗО на два месяца, пишет telegram-канал Shot. «„Кислотный маньяк“ из Монино арестован. Инженера, который обливал женщин химикатами на улицах, отправили в СИЗО на два месяца», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее сообщалось, что в Монино мужчина обливал кислотой прохожих женщин. За два дня были три пострадавшие. Позже стало известно, что подозреваемым в этом деле стал инженер и педагог по имени Андрей. Его задержали и изъяли пластиковую колбу с подозрительным веществом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В подмосковном Монино арестовали «кислотного маньяка», обливавшего женщин химикатами. Мужчина был отправлен в СИЗО на два месяца, пишет telegram-канал Shot. «„Кислотный маньяк“ из Монино арестован. Инженера, который обливал женщин химикатами на улицах, отправили в СИЗО на два месяца», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее сообщалось, что в Монино мужчина обливал кислотой прохожих женщин. За два дня были три пострадавшие. Позже стало известно, что подозреваемым в этом деле стал инженер и педагог по имени Андрей. Его задержали и изъяли пластиковую колбу с подозрительным веществом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям