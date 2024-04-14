14 апреля 2024

В Пермском крае мэр подключил силовиков к поиску авторов публикаций в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Чернушки обвинил ряд пабликов в распространении клеветы Фото:

В Чернушинском округе Пермского края полиция занялась поиском авторов, которые дезинформируют пользователей соцсетей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава муниципалитета Артем Трушков. Чиновник обвинил в распространении клеветы «недобросовестные сообщества» и связал это с предстоящими выборами депутатов в окружную думу.

«„Желтые“ паблики в связи с предстоящими выборами депутатов округа начали массово дезинформировать жителей. По ряду случаев правоохранительные органы уже проводят проверку по факту клеветы. К сожалению, недобросовестные сообщества нашего округа для своего успешного существования не брезгуют размещением проплаченных постов», — написал Трушков.

Глава Чернушки призвал жителей быть бдительными и не поддаваться на провокации. Трушков также добавил, что запустил новую рубрику «Спрашивали — отвечаем», где чернушане смогут получить ответы на интересующие их вопросы «из первых уст».

Трушков является бывшим прокурором Чернушинского района (сейчас — округ, прим. URA.RU). Он возглавил муниципалитет в мае 2023 года.

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В Чернушинском округе Пермского края полиция занялась поиском авторов, которые дезинформируют пользователей соцсетей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава муниципалитета Артем Трушков. Чиновник обвинил в распространении клеветы «недобросовестные сообщества» и связал это с предстоящими выборами депутатов в окружную думу. «„Желтые“ паблики в связи с предстоящими выборами депутатов округа начали массово дезинформировать жителей. По ряду случаев правоохранительные органы уже проводят проверку по факту клеветы. К сожалению, недобросовестные сообщества нашего округа для своего успешного существования не брезгуют размещением проплаченных постов», — написал Трушков. Глава Чернушки призвал жителей быть бдительными и не поддаваться на провокации. Трушков также добавил, что запустил новую рубрику «Спрашивали — отвечаем», где чернушане смогут получить ответы на интересующие их вопросы «из первых уст». Трушков является бывшим прокурором Чернушинского района (сейчас — округ, прим. URA.RU). Он возглавил муниципалитет в мае 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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