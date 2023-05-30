В Пермском крае экс-спикер думы стал мэром

Главой Куединского округа выбрали экс-спикера земского собрания Флорида Бадртдинова

31 мая 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Куединский округ возглавит Флорид Бадртдинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Куединском округе выбран новый глава муниципалитета. Им стал бывший спикер земского собрания Куединского района Флорид Бадртдинов, сообщает telegram-канал «На местах». Конкуренцию Бадтрдинову на выборах главы составил экс-председатель ТИК Куединского муниципального района Андрей Суслин. «Депутаты Думы Куединского муниципального округа определили нового главу. Им стал Флорид Бадртдинов, депутат думы Куединского округа, экс-председатель земского собрания района», — сообщается в telegram-канале «На местах». К исполнению полномочий Бадртдинов приступит с 1 июня. Прежний глава округа Анатолий Верхоланцев написал заявление на увольнение в феврале этого года. Также сегодня с новым главой определились депутаты думы Чернушинского городского округа. Территорию возглавит Артем Трушков, бывший прокурор Чернушинского района.

В Куединском округе выбран новый глава муниципалитета. Им стал бывший спикер земского собрания Куединского района Флорид Бадртдинов, сообщает telegram-канал «На местах». Конкуренцию Бадтрдинову на выборах главы составил экс-председатель ТИК Куединского муниципального района Андрей Суслин. «Депутаты Думы Куединского муниципального округа определили нового главу. Им стал Флорид Бадртдинов, депутат думы Куединского округа, экс-председатель земского собрания района», — сообщается в telegram-канале «На местах». К исполнению полномочий Бадртдинов приступит с 1 июня. Прежний глава округа Анатолий Верхоланцев написал заявление на увольнение в феврале этого года. Также сегодня с новым главой определились депутаты думы Чернушинского городского округа. Территорию возглавит Артем Трушков, бывший прокурор Чернушинского района.