Жители микрорайона Восточный в Кургане уезжают в пункты временного размещения. Они заявили, что боятся последствий масштабного паводка, который рискует накрыть город. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства с ссылкой на «Новый мир»
«Лично мне страшно. Со мной также живут еще шесть человек. Все боятся», — рассказали журналистам Нина Чувашова, жительница микрорайона Восточный.
Как поделилась женщина, они довольны размещением, а решение отправиться в пункт временного размещения приняли из-за страха. Повышенную тревожность у жителей стали вызывать SMS-рассылки с информацией о затоплении Курганской области.
В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. За последние сутки вода поднялась на 1,5 метра. В связи с этим редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители микрорайона Восточный в Кургане уезжают в пункты временного размещения. Они заявили, что боятся последствий масштабного паводка, который рискует накрыть город. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства с ссылкой на «Новый мир» «Лично мне страшно. Со мной также живут еще шесть человек. Все боятся», — рассказали журналистам Нина Чувашова, жительница микрорайона Восточный. Как поделилась женщина, они довольны размещением, а решение отправиться в пункт временного размещения приняли из-за страха. Повышенную тревожность у жителей стали вызывать SMS-рассылки с информацией о затоплении Курганской области. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. За последние сутки вода поднялась на 1,5 метра. В связи с этим редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.