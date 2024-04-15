«Все боятся»: жители Кургана уехали из затапливаемых домов. Видео

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Курганцы покидают микрорайон (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жители микрорайона Восточный в Кургане уезжают в пункты временного размещения. Они заявили, что боятся последствий масштабного паводка, который рискует накрыть город. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства с ссылкой на «Новый мир»

«Лично мне страшно. Со мной также живут еще шесть человек. Все боятся», — рассказали журналистам Нина Чувашова, жительница микрорайона Восточный.

Как поделилась женщина, они довольны размещением, а решение отправиться в пункт временного размещения приняли из-за страха. Повышенную тревожность у жителей стали вызывать SMS-рассылки с информацией о затоплении Курганской области.

В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. За последние сутки вода поднялась на 1,5 метра. В связи с этим редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.

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Жители микрорайона Восточный в Кургане уезжают в пункты временного размещения. Они заявили, что боятся последствий масштабного паводка, который рискует накрыть город. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства с ссылкой на «Новый мир» «Лично мне страшно. Со мной также живут еще шесть человек. Все боятся», — рассказали журналистам Нина Чувашова, жительница микрорайона Восточный. Как поделилась женщина, они довольны размещением, а решение отправиться в пункт временного размещения приняли из-за страха. Повышенную тревожность у жителей стали вызывать SMS-рассылки с информацией о затоплении Курганской области. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. За последние сутки вода поднялась на 1,5 метра. В связи с этим редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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