В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. За последние сутки вода поднялась на 1,5 метра. URA.RU оперативно отслеживает как меняется уровень реки Тобол в Курганской области каждые два часа.
12:5315.04.2024 Также по информации из Кетовского округа продолжается рост уровня воды в районе населенных пунктов Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Бараба. Так, в районе Кетово +25 см за 2 часа, в райне н. п. Крюкова и Санаторная + 30 см за 2 часа.
12:3515.04.2024 На 12 часов 15 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 664 см. За два часа прирост 18 см. В Барабе, откуда вода идет в сторону Кургана рка в Тоболе поднялась до 281 см (+150 см за 16 часов).
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В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. За последние сутки вода поднялась на 1,5 метра. URA.RU оперативно отслеживает как меняется уровень реки Тобол в Курганской области каждые два часа. 12:53 15.04.2024 Также по информации из Кетовского округа продолжается рост уровня воды в районе населенных пунктов Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Бараба. Так, в районе Кетово +25 см за 2 часа, в райне н. п. Крюкова и Санаторная + 30 см за 2 часа. 12:35 15.04.2024 На 12 часов 15 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 664 см. За два часа прирост 18 см. В Барабе, откуда вода идет в сторону Кургана рка в Тоболе поднялась до 281 см (+150 см за 16 часов).