Общество Глава Крыма запретил мигрантам работать в ряде отраслей Аксенов подписал указ, запрещающий мигрантам работать в определенных сферах 15 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 + Трудовая миграция должна стать более контролируемой, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На территории Крыма мигрантам запретят работать в определенных сферах в 2024 году. Соответствующее постановление подписано главой республики Сергеем Аксеновым. «Установить на 2024 год запрет на привлечение <…> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в тексте указа, оно опубликовано на сайте регионального правительства. В своем telegram-канале Аксенов отметил , что трудовая миграция должна стать более контролируемой. Ранее запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и розничной торговле табачными изделиями и напитками в 2024 году ввело правительство Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На территории Крыма мигрантам запретят работать в определенных сферах в 2024 году. Соответствующее постановление подписано главой республики Сергеем Аксеновым. «Установить на 2024 год запрет на привлечение <…> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в тексте указа, оно опубликовано на сайте регионального правительства. В своем telegram-канале Аксенов отметил, что трудовая миграция должна стать более контролируемой. Ранее запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и розничной торговле табачными изделиями и напитками в 2024 году ввело правительство Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям