Глава Крыма запретил мигрантам работать в ряде отраслей

Аксенов подписал указ, запрещающий мигрантам работать в определенных сферах
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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, аксенов сергей
Трудовая миграция должна стать более контролируемой, заявил Сергей Аксенов Фото:

На территории Крыма мигрантам запретят работать в определенных сферах в 2024 году. Соответствующее постановление подписано главой республики Сергеем Аксеновым.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение <…> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в тексте указа, оно опубликовано на сайте регионального правительства. В своем telegram-канале Аксенов отметил, что трудовая миграция должна стать более контролируемой.

Ранее запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и розничной торговле табачными изделиями и напитками в 2024 году ввело правительство Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

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На территории Крыма мигрантам запретят работать в определенных сферах в 2024 году. Соответствующее постановление подписано главой республики Сергеем Аксеновым. «Установить на 2024 год запрет на привлечение <…> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в тексте указа, оно опубликовано на сайте регионального правительства. В своем telegram-канале Аксенов отметил, что трудовая миграция должна стать более контролируемой. Ранее запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и розничной торговле табачными изделиями и напитками в 2024 году ввело правительство Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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