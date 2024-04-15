Глава Крыма запретил мигрантам работать в ряде отраслей

На территории Крыма мигрантам запретят работать в определенных сферах в 2024 году. Соответствующее постановление подписано главой республики Сергеем Аксеновым.
«Установить на 2024 год запрет на привлечение <…> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в тексте указа, оно опубликовано на сайте регионального правительства. В своем telegram-канале Аксенов отметил, что трудовая миграция должна стать более контролируемой.
Ранее запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и розничной торговле табачными изделиями и напитками в 2024 году ввело правительство Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.
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На территории Крыма мигрантам запретят работать в определенных сферах в 2024 году. Соответствующее постановление подписано главой республики Сергеем Аксеновым. «Установить на 2024 год запрет на привлечение <…> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в тексте указа, оно опубликовано на сайте регионального правительства. В своем telegram-канале Аксенов отметил, что трудовая миграция должна стать более контролируемой. Ранее запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и розничной торговле табачными изделиями и напитками в 2024 году ввело правительство Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.