15 апреля 2024

На глазах у расстроенной курганской пенсионерки ее дача уходит под воду. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачный дом пенсионерки из Кургана наполовину в воде из-за паводка
Дачный дом пенсионерки из Кургана наполовину в воде из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На глазах у курганской пенсионерки ее дача в СНТ «Садовод-любитель облсельхозуправления» возле шоссе имени Тюнина уходит под воду из-за растущего уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с жительницей.

«У меня здесь дача, сейчас уходит под воду. Ну как, переживаю. Какие-то вещи пытались убрать, много воды будет, сказали. Сейчас приехала просто посмотреть», — говорит пенсионерка. Как отмечает жительница, вода из Тобола, пришедшая в СНТ, уже почти наполовину скрыла ее дачный дом и веранду.

За сутки уровень Тобола вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Он также отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU.

Дача курганской пенсионерки постепенно уходит под воду
Дача курганской пенсионерки постепенно уходит под воду
Фото:
СНТ возле шоссе имени Тюнина в Кургане уходят под воду
СНТ возле шоссе имени Тюнина в Кургане уходят под воду
Фото:
За сутки уровень реки Тобол вырос почти на два метра
За сутки уровень реки Тобол вырос почти на два метра
Фото:

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На глазах у курганской пенсионерки ее дача в СНТ «Садовод-любитель облсельхозуправления» возле шоссе имени Тюнина уходит под воду из-за растущего уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с жительницей. «У меня здесь дача, сейчас уходит под воду. Ну как, переживаю. Какие-то вещи пытались убрать, много воды будет, сказали. Сейчас приехала просто посмотреть», — говорит пенсионерка. Как отмечает жительница, вода из Тобола, пришедшая в СНТ, уже почти наполовину скрыла ее дачный дом и веранду. За сутки уровень Тобола вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Он также отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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