На глазах у курганской пенсионерки ее дача в СНТ «Садовод-любитель облсельхозуправления» возле шоссе имени Тюнина уходит под воду из-за растущего уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с жительницей.
«У меня здесь дача, сейчас уходит под воду. Ну как, переживаю. Какие-то вещи пытались убрать, много воды будет, сказали. Сейчас приехала просто посмотреть», — говорит пенсионерка. Как отмечает жительница, вода из Тобола, пришедшая в СНТ, уже почти наполовину скрыла ее дачный дом и веранду.
За сутки уровень Тобола вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Он также отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU.
Дача курганской пенсионерки постепенно уходит под воду
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На глазах у курганской пенсионерки ее дача в СНТ «Садовод-любитель облсельхозуправления» возле шоссе имени Тюнина уходит под воду из-за растущего уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с жительницей. «У меня здесь дача, сейчас уходит под воду. Ну как, переживаю. Какие-то вещи пытались убрать, много воды будет, сказали. Сейчас приехала просто посмотреть», — говорит пенсионерка. Как отмечает жительница, вода из Тобола, пришедшая в СНТ, уже почти наполовину скрыла ее дачный дом и веранду. За сутки уровень Тобола вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Он также отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU.