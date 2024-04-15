На глазах у расстроенной курганской пенсионерки ее дача уходит под воду. Фото, видео

16 апреля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Дачный дом пенсионерки из Кургана наполовину в воде из-за паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На глазах у курганской пенсионерки ее дача в СНТ «Садовод-любитель облсельхозуправления» возле шоссе имени Тюнина уходит под воду из-за растущего уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с жительницей. «У меня здесь дача, сейчас уходит под воду. Ну как, переживаю. Какие-то вещи пытались убрать, много воды будет, сказали. Сейчас приехала просто посмотреть», — говорит пенсионерка. Как отмечает жительница, вода из Тобола, пришедшая в СНТ, уже почти наполовину скрыла ее дачный дом и веранду. За сутки уровень Тобола вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Он также отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU. Дача курганской пенсионерки постепенно уходит под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU СНТ возле шоссе имени Тюнина в Кургане уходят под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За сутки уровень реки Тобол вырос почти на два метра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На глазах у курганской пенсионерки ее дача в СНТ «Садовод-любитель облсельхозуправления» возле шоссе имени Тюнина уходит под воду из-за растущего уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с жительницей. «У меня здесь дача, сейчас уходит под воду. Ну как, переживаю. Какие-то вещи пытались убрать, много воды будет, сказали. Сейчас приехала просто посмотреть», — говорит пенсионерка. Как отмечает жительница, вода из Тобола, пришедшая в СНТ, уже почти наполовину скрыла ее дачный дом и веранду. За сутки уровень Тобола вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Он также отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU.