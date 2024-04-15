В Курганской области усугубляется паводковая обстановка. Подтопление в Кетовском округе свидетельствует о том, в сторону Кургана движутся большие объемы воды. С таким заявлением выступил заместитель губернатора региона Станислав Носков.
«Активно идет рост поднятия воды в Кетовском округе, даже в тех районах, которые никогда не подтапливались. Это еще раз говорит — очень большие объемы воды идут в сторону Кургана» — сказал Станислав Носков. Видообращение выложено в telegram-канале правительства Курганской области.
Вечером 15 апреля в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он будет проверять исполнение распоряжений по ликвидации последствий ЧС и проконтролирует работу, направленную на оказание помощи населению. Другая актуальная информация по теме паводка — в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Курганской области усугубляется паводковая обстановка. Подтопление в Кетовском округе свидетельствует о том, в сторону Кургана движутся большие объемы воды. С таким заявлением выступил заместитель губернатора региона Станислав Носков. «Активно идет рост поднятия воды в Кетовском округе, даже в тех районах, которые никогда не подтапливались. Это еще раз говорит — очень большие объемы воды идут в сторону Кургана» — сказал Станислав Носков. Видообращение выложено в telegram-канале правительства Курганской области. Вечером 15 апреля в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он будет проверять исполнение распоряжений по ликвидации последствий ЧС и проконтролирует работу, направленную на оказание помощи населению. Другая актуальная информация по теме паводка — в онлайн-трансляции URA.RU.