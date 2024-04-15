Происшествия В регионе нашли подтверждение тому, что на Курган надвигаются мощнейшие потоки воды. Видео В Кетовском округе вода поднимается даже в тех районах, которые не топило ранее 16 апреля 2024 в 00:02 Размер текста - 17 + Население региона срочно эвакуируют из мест возможного подтопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области усугубляется паводковая обстановка. Подтопление в Кетовском округе свидетельствует о том, в сторону Кургана движутся большие объемы воды. С таким заявлением выступил заместитель губернатора региона Станислав Носков. «Активно идет рост поднятия воды в Кетовском округе, даже в тех районах, которые никогда не подтапливались. Это еще раз говорит — очень большие объемы воды идут в сторону Кургана» — сказал Станислав Носков. Видообращение выложено в telegram-канале правительства Курганской области. Вечером 15 апреля в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он будет проверять исполнение распоряжений по ликвидации последствий ЧС и проконтролирует работу, направленную на оказание помощи населению. Другая актуальная информация по теме паводка — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области усугубляется паводковая обстановка. Подтопление в Кетовском округе свидетельствует о том, в сторону Кургана движутся большие объемы воды. С таким заявлением выступил заместитель губернатора региона Станислав Носков. «Активно идет рост поднятия воды в Кетовском округе, даже в тех районах, которые никогда не подтапливались. Это еще раз говорит — очень большие объемы воды идут в сторону Кургана» — сказал Станислав Носков. Видообращение выложено в telegram-канале правительства Курганской области. Вечером 15 апреля в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он будет проверять исполнение распоряжений по ликвидации последствий ЧС и проконтролирует работу, направленную на оказание помощи населению. Другая актуальная информация по теме паводка — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям