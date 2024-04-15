Происшествия Шумков раскрыл курганцам, сколько продлится наиболее сложный период наводнения Губернатор Шумков: ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана 16 апреля 2024 в 06:56 Размер текста - 17 + Главная задача властей сейчас — эвакуировать людей из подтопляемой зоны, считает Вадим Шумков Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. За сутки уровень воды в Тоболе вырос почти на два метра, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Уровень воды в Кургане за сутки увеличился почти на два метра. Ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для города и прилегающих территорий», — отметил Вадим Шумков в интервью РБК. Уровень городской дамбы был поднят выше 11 метров, подчеркнул глава региона. При этом сооружение защищает только левую часть Кургана, правый берег остается под угрозой. Власти региона проводят беседы с жителями, чтобы объяснить риски затопления, какие противопаводковые меры принимаются и что делать, чтобы избежать случаев мародерства после эвакуации, сказал Шумков. По данным Курганского ЦГМС, ветер и осадки, ожидающиеся в регионе 16 апреля, приведут к ускорению течения воды в сторону областного центра. Подтопление в Кетовском округе является подтверждением того, что в сторону Кургана движутся большие объемы воды. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков, который займется проверкой ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий ЧС. Более полная информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. За сутки уровень воды в Тоболе вырос почти на два метра, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Уровень воды в Кургане за сутки увеличился почти на два метра. Ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для города и прилегающих территорий», — отметил Вадим Шумков в интервью РБК. Уровень городской дамбы был поднят выше 11 метров, подчеркнул глава региона. При этом сооружение защищает только левую часть Кургана, правый берег остается под угрозой. Власти региона проводят беседы с жителями, чтобы объяснить риски затопления, какие противопаводковые меры принимаются и что делать, чтобы избежать случаев мародерства после эвакуации, сказал Шумков. По данным Курганского ЦГМС, ветер и осадки, ожидающиеся в регионе 16 апреля, приведут к ускорению течения воды в сторону областного центра. Подтопление в Кетовском округе является подтверждением того, что в сторону Кургана движутся большие объемы воды. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков, который займется проверкой ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий ЧС. Более полная информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям