15 апреля 2024

Челябинские мотогонщики стали призерами первого этапа Кубка России

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Фестиваль "Сорвиголова" на Уктусе. Екатеринбург, мотоциклист, экстремальные виды спорта, мотокросс, мотоспорт
Челябинцы успешно прошли первый этап Кубка России по мотокроссу Фото:

Мотогонщики из Челябинска завоевали призовые места на первом этапе Кубка России. Всероссийские соревнования по мотокроссу проходили в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Краснодарском крае завершились всероссийские соревнования по мотокроссу. За два дня состязаний челябинцы завоевали четыре награды», — сообщили в мэрии Челябинска.

Мотогонщик Александр Платонов был награжден золотой медалью за победу во всех заездах в категории «ветераны». Алексей Глазырин стал вторым, он выиграл только в одном заезде. Бронзу завоевали Александр Шершнев и Эдуард Проненко.

Общекомандное место челябинцев — третье. Второй этап Кубка России ждет спортсменов с 19 по 21 апреля.

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Мотогонщики из Челябинска завоевали призовые места на первом этапе Кубка России. Всероссийские соревнования по мотокроссу проходили в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Краснодарском крае завершились всероссийские соревнования по мотокроссу. За два дня состязаний челябинцы завоевали четыре награды», — сообщили в мэрии Челябинска. Мотогонщик Александр Платонов был награжден золотой медалью за победу во всех заездах в категории «ветераны». Алексей Глазырин стал вторым, он выиграл только в одном заезде. Бронзу завоевали Александр Шершнев и Эдуард Проненко. Общекомандное место челябинцев — третье. Второй этап Кубка России ждет спортсменов с 19 по 21 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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