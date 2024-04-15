Челябинские мотогонщики стали призерами первого этапа Кубка России

Мотогонщики из Челябинска завоевали призовые места на первом этапе Кубка России. Всероссийские соревнования по мотокроссу проходили в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Краснодарском крае завершились всероссийские соревнования по мотокроссу. За два дня состязаний челябинцы завоевали четыре награды», — сообщили в мэрии Челябинска.
Мотогонщик Александр Платонов был награжден золотой медалью за победу во всех заездах в категории «ветераны». Алексей Глазырин стал вторым, он выиграл только в одном заезде. Бронзу завоевали Александр Шершнев и Эдуард Проненко.
Общекомандное место челябинцев — третье. Второй этап Кубка России ждет спортсменов с 19 по 21 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!