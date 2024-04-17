17 апреля 2024

«Коммерсант»: полковников ВСУ будут судить в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, полиция, суд
Суд заочно арестует четверых украинских военных Фото:

В Москве суд рассмотрит ходатайства о заочных арестах трех командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых в преступлениях против мирного населения Донбасса. Об этом сообщает источник.

«Хамовнический райсуд столицы рассмотрит ходатайства Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о заочных арестах командира 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, героя Украины полковника Павла Федосеенко, командира 19-й ракетной бригады ВСУ полковника Федора Ярошевича и командира 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ полковника Андрея Матвиишина», — пишет «Коммерсантъ».

По данным следствия, украинские полковники обвиняются в умышленных убийствах и применении запрещенных средств и методов войны. Следствие считает их организаторами преступлений, исполнителями которых являлись подчиненные старших офицеров. Расследования в отношении командиров ВСУ и нацгвардии Украины часто осуществляются заочно, и по данным «Коммерсантъ», к уголовной ответственности уже привлечено более 50 командиров различных подразделений.

Военнослужащим ВСУ и наемникам может грозить смертная казнь, об это рассказал депутат Госдумы Александр Бородай. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве суд рассмотрит ходатайства о заочных арестах трех командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых в преступлениях против мирного населения Донбасса. Об этом сообщает источник. «Хамовнический райсуд столицы рассмотрит ходатайства Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о заочных арестах командира 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, героя Украины полковника Павла Федосеенко, командира 19-й ракетной бригады ВСУ полковника Федора Ярошевича и командира 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ полковника Андрея Матвиишина», — пишет «Коммерсантъ». По данным следствия, украинские полковники обвиняются в умышленных убийствах и применении запрещенных средств и методов войны. Следствие считает их организаторами преступлений, исполнителями которых являлись подчиненные старших офицеров. Расследования в отношении командиров ВСУ и нацгвардии Украины часто осуществляются заочно, и по данным «Коммерсантъ», к уголовной ответственности уже привлечено более 50 командиров различных подразделений. Военнослужащим ВСУ и наемникам может грозить смертная казнь, об это рассказал депутат Госдумы Александр Бородай. Его слова приводит «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...