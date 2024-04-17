«Коммерсант»: полковников ВСУ будут судить в Москве

18 апреля 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

Суд заочно арестует четверых украинских военных Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве суд рассмотрит ходатайства о заочных арестах трех командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых в преступлениях против мирного населения Донбасса. Об этом сообщает источник. «Хамовнический райсуд столицы рассмотрит ходатайства Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о заочных арестах командира 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, героя Украины полковника Павла Федосеенко, командира 19-й ракетной бригады ВСУ полковника Федора Ярошевича и командира 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ полковника Андрея Матвиишина», — пишет « Коммерсантъ ». По данным следствия, украинские полковники обвиняются в умышленных убийствах и применении запрещенных средств и методов войны. Следствие считает их организаторами преступлений, исполнителями которых являлись подчиненные старших офицеров. Расследования в отношении командиров ВСУ и нацгвардии Украины часто осуществляются заочно, и по данным «Коммерсантъ», к уголовной ответственности уже привлечено более 50 командиров различных подразделений. Военнослужащим ВСУ и наемникам может грозить смертная казнь, об это рассказал депутат Госдумы Александр Бородай. Его слова приводит «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве суд рассмотрит ходатайства о заочных арестах трех командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых в преступлениях против мирного населения Донбасса. Об этом сообщает источник. «Хамовнический райсуд столицы рассмотрит ходатайства Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о заочных арестах командира 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, героя Украины полковника Павла Федосеенко, командира 19-й ракетной бригады ВСУ полковника Федора Ярошевича и командира 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ полковника Андрея Матвиишина», — пишет «Коммерсантъ». По данным следствия, украинские полковники обвиняются в умышленных убийствах и применении запрещенных средств и методов войны. Следствие считает их организаторами преступлений, исполнителями которых являлись подчиненные старших офицеров. Расследования в отношении командиров ВСУ и нацгвардии Украины часто осуществляются заочно, и по данным «Коммерсантъ», к уголовной ответственности уже привлечено более 50 командиров различных подразделений. Военнослужащим ВСУ и наемникам может грозить смертная казнь, об это рассказал депутат Госдумы Александр Бородай. Его слова приводит «Национальная служба новостей».