Операция «Спасение»: как из затопленных домов Кургана эвакуируют людей. Фоторепортаж

Спасатели эвакуируют курганцев с затопленных территорий

18 апреля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Спасатели приходят на помощь не только к животным, но и к людям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане из затопленных микрорайонов волонтеры и спасатели вывозят часть населения, которая не верила в то, что уровень реки поднимается сильно, погрузив их жилье под воду. Вместе со спасателями на помощь людям отправился корреспондент URA.RU. С происходящих событий редакция подготовила фоторепортаж. «Продолжается спасательная операция за Кировским мостом, спасатели и волонтеры вывозят не только животных, но и засидевшихся людей, которые не верили, что придет вода. Буквально недавно спасатели с Нягани ушли на лодке за бабушкой-инвалидом», — передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка был объявлен режим ЧС. Власти предупреждали граждан, что уровень воды ожидается высокий и призывали эвакуироваться. Не все местные жители верили в наступление большой воды. Затем Курган стал стремительно уходить под воду микрорайонами и СНТ, в которых некоторые граждане проживали постоянно. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Ко въезду на Кировский мост течением прибило мусор на правом берегу Тобола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Волонтеры спасают животных из домов правого берега Тобола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторых собак хозяева оставили на цепи, покидая свои дома, не оставляя им шанса на спасение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другие владельцы отпускали псов с цепей, но не забрали с собой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели стараются помочь и тем и другим животным, кого оставили люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасательные операции проводятся на суше Фото: Елена Мальцева © URA.RU Водный транспорт так же помогает эвакуировать местное население Фото: Елена Мальцева © URA.RU Среди спасателей есть и студенты-добровольцы Фото: Елена Мальцева © URA.RU Эвакуационная группа плывет к тем, кого уже подтопило Фото: Елена Мальцева © URA.RU Из окон спецтранспорта видно, как затоплена территория, которая недавно была сухой Фото: Елена Мальцева © URA.RU Дорогу на Нижнюю Утятку еще не затопило и сухопутный спецтранспорт может до нее добраться Фото: Елена Мальцева © URA.RU В магазине остался запас бутилированной воды Фото: Елена Мальцева © URA.RU Кроме воды, в магазин был готов продавать населению еду с долгим сроком хранения Фото: Елена Мальцева © URA.RU К некоторым домам вода только подбирается, но опасность еще не миновала Фото: Елена Мальцева © URA.RU Жители сделали запасы бутилированной воды и закупили резиновые сапоги Фото: Елена Мальцева © URA.RU Работа по эвакуации населения ведется в разных частях Кургана Фото: Елена Мальцева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из затопленных микрорайонов волонтеры и спасатели вывозят часть населения, которая не верила в то, что уровень реки поднимается сильно, погрузив их жилье под воду. Вместе со спасателями на помощь людям отправился корреспондент URA.RU. С происходящих событий редакция подготовила фоторепортаж. «Продолжается спасательная операция за Кировским мостом, спасатели и волонтеры вывозят не только животных, но и засидевшихся людей, которые не верили, что придет вода. Буквально недавно спасатели с Нягани ушли на лодке за бабушкой-инвалидом», — передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка был объявлен режим ЧС. Власти предупреждали граждан, что уровень воды ожидается высокий и призывали эвакуироваться. Не все местные жители верили в наступление большой воды. Затем Курган стал стремительно уходить под воду микрорайонами и СНТ, в которых некоторые граждане проживали постоянно. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.