В Кургане из затопленных микрорайонов волонтеры и спасатели вывозят часть населения, которая не верила в то, что уровень реки поднимается сильно, погрузив их жилье под воду. Вместе со спасателями на помощь людям отправился корреспондент URA.RU. С происходящих событий редакция подготовила фоторепортаж.
«Продолжается спасательная операция за Кировским мостом, спасатели и волонтеры вывозят не только животных, но и засидевшихся людей, которые не верили, что придет вода. Буквально недавно спасатели с Нягани ушли на лодке за бабушкой-инвалидом», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка был объявлен режим ЧС. Власти предупреждали граждан, что уровень воды ожидается высокий и призывали эвакуироваться. Не все местные жители верили в наступление большой воды. Затем Курган стал стремительно уходить под воду микрорайонами и СНТ, в которых некоторые граждане проживали постоянно. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане из затопленных микрорайонов волонтеры и спасатели вывозят часть населения, которая не верила в то, что уровень реки поднимается сильно, погрузив их жилье под воду. Вместе со спасателями на помощь людям отправился корреспондент URA.RU. С происходящих событий редакция подготовила фоторепортаж. «Продолжается спасательная операция за Кировским мостом, спасатели и волонтеры вывозят не только животных, но и засидевшихся людей, которые не верили, что придет вода. Буквально недавно спасатели с Нягани ушли на лодке за бабушкой-инвалидом», — передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка был объявлен режим ЧС. Власти предупреждали граждан, что уровень воды ожидается высокий и призывали эвакуироваться. Не все местные жители верили в наступление большой воды. Затем Курган стал стремительно уходить под воду микрорайонами и СНТ, в которых некоторые граждане проживали постоянно. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.