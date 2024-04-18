Операция «Спасение»: как из затопленных домов Кургана эвакуируют людей. Фоторепортаж

Спасатели эвакуируют курганцев с затопленных территорий
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган
Спасатели приходят на помощь не только к животным, но и к людям Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из затопленных микрорайонов волонтеры и спасатели вывозят часть населения, которая не верила в то, что уровень реки поднимается сильно, погрузив их жилье под воду. Вместе со спасателями на помощь людям отправился корреспондент URA.RU. С происходящих событий редакция подготовила фоторепортаж.

«Продолжается спасательная операция за Кировским мостом, спасатели и волонтеры вывозят не только животных, но и засидевшихся людей, которые не верили, что придет вода. Буквально недавно спасатели с Нягани ушли на лодке за бабушкой-инвалидом», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка был объявлен режим ЧС. Власти предупреждали граждан, что уровень воды ожидается высокий и призывали эвакуироваться. Не все местные жители верили в наступление большой воды. Затем Курган стал стремительно уходить под воду микрорайонами и СНТ, в которых некоторые граждане проживали постоянно. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.

Ко въезду на Кировский мост течением прибило мусор на правом берегу Тобола
Ко въезду на Кировский мост течением прибило мусор на правом берегу Тобола
Фото:
Волонтеры спасают животных из домов правого берега Тобола
Волонтеры спасают животных из домов правого берега Тобола
Фото:
Некоторых собак хозяева оставили на цепи, покидая свои дома, не оставляя им шанса на спасение
Некоторых собак хозяева оставили на цепи, покидая свои дома, не оставляя им шанса на спасение
Фото:
Другие владельцы отпускали псов с цепей, но не забрали с собой
Другие владельцы отпускали псов с цепей, но не забрали с собой
Фото:
Спасатели стараются помочь и тем и другим животным, кого оставили люди
Спасатели стараются помочь и тем и другим животным, кого оставили люди
Фото:
Спасательные операции проводятся на суше
Спасательные операции проводятся на суше
Фото:
Водный транспорт так же помогает эвакуировать местное население
Водный транспорт так же помогает эвакуировать местное население
Фото:
Среди спасателей есть и студенты-добровольцы
Среди спасателей есть и студенты-добровольцы
Фото:
Эвакуационная группа плывет к тем, кого уже подтопило
Эвакуационная группа плывет к тем, кого уже подтопило
Фото:
Из окон спецтранспорта видно, как затоплена территория, которая недавно была сухой
Из окон спецтранспорта видно, как затоплена территория, которая недавно была сухой
Фото:
Дорогу на Нижнюю Утятку еще не затопило и сухопутный спецтранспорт может до нее добраться
Дорогу на Нижнюю Утятку еще не затопило и сухопутный спецтранспорт может до нее добраться
Фото:
В магазине остался запас бутилированной воды
В магазине остался запас бутилированной воды
Фото:
Кроме воды, в магазин был готов продавать населению еду с долгим сроком хранения
Кроме воды, в магазин был готов продавать населению еду с долгим сроком хранения
Фото:
К некоторым домам вода только подбирается, но опасность еще не миновала
К некоторым домам вода только подбирается, но опасность еще не миновала
Фото:
Жители сделали запасы бутилированной воды и закупили резиновые сапоги
Жители сделали запасы бутилированной воды и закупили резиновые сапоги
Фото:
Работа по эвакуации населения ведется в разных частях Кургана
Работа по эвакуации населения ведется в разных частях Кургана
Фото:

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В Кургане из затопленных микрорайонов волонтеры и спасатели вывозят часть населения, которая не верила в то, что уровень реки поднимается сильно, погрузив их жилье под воду. Вместе со спасателями на помощь людям отправился корреспондент URA.RU. С происходящих событий редакция подготовила фоторепортаж. «Продолжается спасательная операция за Кировским мостом, спасатели и волонтеры вывозят не только животных, но и засидевшихся людей, которые не верили, что придет вода. Буквально недавно спасатели с Нягани ушли на лодке за бабушкой-инвалидом», — передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка был объявлен режим ЧС. Власти предупреждали граждан, что уровень воды ожидается высокий и призывали эвакуироваться. Не все местные жители верили в наступление большой воды. Затем Курган стал стремительно уходить под воду микрорайонами и СНТ, в которых некоторые граждане проживали постоянно. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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