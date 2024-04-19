Уровень воды в районе Кургана вырос

19 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе медленно и стабильно растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды реки Тобол поднялся до 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». С 10:00 вода поднялась на шесть сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 14:00 1015 сантиметров», — указано на карте. На три сантиметра поднялась вода в Тоболе с 12:00. При этом рекордным уровень стал при 1006 сантиметрах. Исторический максимум 1947 года составлял 1087 сантиметров, до него осталось 72 сантиметра. Информация по уровню воды в селе Бараба Курганской области на карте обновилась. К 14:00 19 апреля уровень упал до 375 сантиметров. Снижение произошло на пять сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды реки Тобол поднялся до 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». С 10:00 вода поднялась на шесть сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 14:00 1015 сантиметров», — указано на карте. На три сантиметра поднялась вода в Тоболе с 12:00. При этом рекордным уровень стал при 1006 сантиметрах. Исторический максимум 1947 года составлял 1087 сантиметров, до него осталось 72 сантиметра. Информация по уровню воды в селе Бараба Курганской области на карте обновилась. К 14:00 19 апреля уровень упал до 375 сантиметров. Снижение произошло на пять сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.