Президент ЦАР обратился к Путину и Лаврову

Президента России Владимира Путина пригласили посетить Центральноафриканскую республику. Соответствующее приглашение было направлено главе государства и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом рассказал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
«Послушайте, конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центральноафриканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова», — подчеркнул глава ЦАР, добавив, что президент и министр иностранных дел России могут посетить африканскую страну в любое удобное для них время. Об этом он заявил в ходе
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