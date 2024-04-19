Президент ЦАР обратился к Путину и Лаврову

Глава ЦАР Туадера пригласил Путина и Лаврова в Республику
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путина пригласили в ЦАР Фото:

Президента России Владимира Путина пригласили посетить Центральноафриканскую республику. Соответствующее приглашение было направлено главе государства и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом рассказал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Послушайте, конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центральноафриканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова», — подчеркнул глава ЦАР, добавив, что президент и министр иностранных дел России могут посетить африканскую страну в любое удобное для них время. Об этом он заявил в ходе интервью youtube-каналу RTVI.

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Президента России Владимира Путина пригласили посетить Центральноафриканскую республику. Соответствующее приглашение было направлено главе государства и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом рассказал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. «Послушайте, конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центральноафриканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова», — подчеркнул глава ЦАР, добавив, что президент и министр иностранных дел России могут посетить африканскую страну в любое удобное для них время. Об этом он заявил в ходе интервью youtube-каналу RTVI.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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