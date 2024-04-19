Президент ЦАР обратился к Путину и Лаврову

Глава ЦАР Туадера пригласил Путина и Лаврова в Республику

19 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Путина пригласили в ЦАР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президента России Владимира Путина пригласили посетить Центральноафриканскую республику. Соответствующее приглашение было направлено главе государства и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом рассказал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. «Послушайте, конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центральноафриканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова», — подчеркнул глава ЦАР, добавив, что президент и министр иностранных дел России могут посетить африканскую страну в любое удобное для них время. Об этом он заявил в ходе интервью youtube-каналу RTVI. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента России Владимира Путина пригласили посетить Центральноафриканскую республику. Соответствующее приглашение было направлено главе государства и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом рассказал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. «Послушайте, конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центральноафриканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова», — подчеркнул глава ЦАР, добавив, что президент и министр иностранных дел России могут посетить африканскую страну в любое удобное для них время. Об этом он заявил в ходе интервью youtube-каналу RTVI.