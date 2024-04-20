Дамбу возводили силами горожан и МЧС
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Ишиме завершилось строительство дамбы, защищающей город от затопления. Об окончании работ рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telergam-канале.
«Круглыми сутками порядка 600 человек увеличивали высоту преграды и сегодня завершили работу. Выполнили задачу», — сообщил глава региона.
Губернатор отметил, что протяженность дамбы составляет 2700 метров. Ее начали возводить для защиты Ишима от наступающей «большой воды».
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