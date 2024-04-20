В Ишиме построили дамбу для защиты города от затопления. Видео

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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
Дамбу возводили силами горожан и МЧС Фото:
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В Ишиме завершилось строительство дамбы, защищающей город от затопления. Об окончании работ рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telergam-канале.

«Круглыми сутками порядка 600 человек увеличивали высоту преграды и сегодня завершили работу. Выполнили задачу», — сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что протяженность дамбы составляет 2700 метров. Ее начали возводить для защиты Ишима от наступающей «большой воды».

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В Ишиме завершилось строительство дамбы, защищающей город от затопления. Об окончании работ рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telergam-канале. «Круглыми сутками порядка 600 человек увеличивали высоту преграды и сегодня завершили работу. Выполнили задачу», — сообщил глава региона. Губернатор отметил, что протяженность дамбы составляет 2700 метров. Ее начали возводить для защиты Ишима от наступающей «большой воды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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