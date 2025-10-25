В Тюмени проведут ремонт детского стационара

На данный момент ведется поиск подрядной организации Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В детском стационаре ОКБ №2 в Тюмени палаты оснастят оборудованием с медицинским газом. Информация о ремонте в медицинском учреждении размещена на сайте госзакупок.

«Текущий ремонт детского стационара ГБУЗ ТО „ОКБ №2“, по адресу: г.Тюмень, улица Мельникайте, 75, корпус 2. Оборудование палат медицинскими газами. Стоимость закупки — 1 679 590 рублей», — указано на сайте.

Новое оборудование позволит подавать в палаты кислород, закись азота и вакуумное снабжение. Оно будет объединено в систему для оперативного подключения дыхательной аппаратуры.

