В Тюмени проведут ремонт детского стационара
На данный момент ведется поиск подрядной организации
В детском стационаре ОКБ №2 в Тюмени палаты оснастят оборудованием с медицинским газом. Информация о ремонте в медицинском учреждении размещена на сайте госзакупок.
«Текущий ремонт детского стационара ГБУЗ ТО „ОКБ №2“, по адресу: г.Тюмень, улица Мельникайте, 75, корпус 2. Оборудование палат медицинскими газами. Стоимость закупки — 1 679 590 рублей», — указано на сайте.
Новое оборудование позволит подавать в палаты кислород, закись азота и вакуумное снабжение. Оно будет объединено в систему для оперативного подключения дыхательной аппаратуры.
Ранее в регионе уже обращали внимание на состояние медицинских учреждений: в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» эксперты выявили многочисленные дефекты инженерных систем, отделки и вентиляции, а также отсутствие условий для эвакуации маломобильных граждан. На капитальный ремонт этого объекта выделено более 21 миллиона рублей.
