В Тюмени проведут ремонт детского стационара

Палаты в детском стационаре ОКБ №2 оснастят медицинским газовым оборудованием
25 октября 2025 в 11:16
На данный момент ведется поиск подрядной организации

Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В детском стационаре ОКБ №2 в Тюмени палаты оснастят оборудованием с медицинским газом. Информация о ремонте в медицинском учреждении размещена на сайте госзакупок.

«Текущий ремонт детского стационара ГБУЗ ТО „ОКБ №2“, по адресу: г.Тюмень, улица Мельникайте, 75, корпус 2. Оборудование палат медицинскими газами. Стоимость закупки — 1 679 590 рублей», — указано на сайте.

Новое оборудование позволит подавать в палаты кислород, закись азота и вакуумное снабжение. Оно будет объединено в систему для оперативного подключения дыхательной аппаратуры. 

Ранее в регионе уже обращали внимание на состояние медицинских учреждений: в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» эксперты выявили многочисленные дефекты инженерных систем, отделки и вентиляции, а также отсутствие условий для эвакуации маломобильных граждан. На капитальный ремонт этого объекта выделено более 21 миллиона рублей.

