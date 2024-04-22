Главный кандидат на пост главы НАТО за свой счет полетит к Эрдогану просить поддержки

Марк Рютте планирует поездку к Эрдогану за свой счет, чтобы стать генсеком НАТО

23 апреля 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Кандидат на пост главы НАТО полетит в Турцию за свой счет Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте планирует личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения своей кандидатуры на пост генсека НАТО. Рютте планирует посетить Анкару в частном порядке и за свой счет. Об этом сообщает нидерландская газета Telegraaf. «Марк Рютте встретится в пятницу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить свои амбиции стать генеральным секретарем НАТО», — сообщает издание. Поездка будет совершена за счет средств Рютте, так как он не будет использовать правительственный транспорт для этой частной встречи. В публикации подчеркивают, что Турция является одной из стран альянса, которые пока не выразили ясной поддержки кандидатуре Рютте. В конце марта Рютте уже проводил телефонные переговоры с Эрдоганом относительно своего желания возглавить НАТО. Президент Турции выразил готовность поддержать кандидата, который будет соответствовать ожиданиям и потребностям Анкары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте планирует личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения своей кандидатуры на пост генсека НАТО. Рютте планирует посетить Анкару в частном порядке и за свой счет. Об этом сообщает нидерландская газета Telegraaf. «Марк Рютте встретится в пятницу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить свои амбиции стать генеральным секретарем НАТО», — сообщает издание. Поездка будет совершена за счет средств Рютте, так как он не будет использовать правительственный транспорт для этой частной встречи. В публикации подчеркивают, что Турция является одной из стран альянса, которые пока не выразили ясной поддержки кандидатуре Рютте. В конце марта Рютте уже проводил телефонные переговоры с Эрдоганом относительно своего желания возглавить НАТО. Президент Турции выразил готовность поддержать кандидата, который будет соответствовать ожиданиям и потребностям Анкары.