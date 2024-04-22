Главный кандидат на пост главы НАТО за свой счет полетит к Эрдогану просить поддержки

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте планирует личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения своей кандидатуры на пост генсека НАТО. Рютте планирует посетить Анкару в частном порядке и за свой счет. Об этом сообщает нидерландская газета Telegraaf.
«Марк Рютте встретится в пятницу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить свои амбиции стать генеральным секретарем НАТО», — сообщает издание. Поездка будет совершена за счет средств Рютте, так как он не будет использовать правительственный транспорт для этой частной встречи. В публикации подчеркивают, что Турция является одной из стран альянса, которые пока не выразили ясной поддержки кандидатуре Рютте.
В конце марта Рютте уже проводил телефонные переговоры с Эрдоганом относительно своего желания возглавить НАТО. Президент Турции выразил готовность поддержать кандидата, который будет соответствовать ожиданиям и потребностям Анкары.
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