22 апреля 2024

Главный кандидат на пост главы НАТО за свой счет полетит к Эрдогану просить поддержки

Марк Рютте планирует поездку к Эрдогану за свой счет, чтобы стать генсеком НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель,  stock
Кандидат на пост главы НАТО полетит в Турцию за свой счет Фото:

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте планирует личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения своей кандидатуры на пост генсека НАТО. Рютте планирует посетить Анкару в частном порядке и за свой счет. Об этом сообщает нидерландская газета Telegraaf.

«Марк Рютте встретится в пятницу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить свои амбиции стать генеральным секретарем НАТО», — сообщает издание. Поездка будет совершена за счет средств Рютте, так как он не будет использовать правительственный транспорт для этой частной встречи. В публикации подчеркивают, что Турция является одной из стран альянса, которые пока не выразили ясной поддержки кандидатуре Рютте.

В конце марта Рютте уже проводил телефонные переговоры с Эрдоганом относительно своего желания возглавить НАТО. Президент Турции выразил готовность поддержать кандидата, который будет соответствовать ожиданиям и потребностям Анкары.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте планирует личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения своей кандидатуры на пост генсека НАТО. Рютте планирует посетить Анкару в частном порядке и за свой счет. Об этом сообщает нидерландская газета Telegraaf. «Марк Рютте встретится в пятницу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить свои амбиции стать генеральным секретарем НАТО», — сообщает издание. Поездка будет совершена за счет средств Рютте, так как он не будет использовать правительственный транспорт для этой частной встречи. В публикации подчеркивают, что Турция является одной из стран альянса, которые пока не выразили ясной поддержки кандидатуре Рютте. В конце марта Рютте уже проводил телефонные переговоры с Эрдоганом относительно своего желания возглавить НАТО. Президент Турции выразил готовность поддержать кандидата, который будет соответствовать ожиданиям и потребностям Анкары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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