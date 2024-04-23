Приют и челябинские контактные зоопарки работали незаконно

24 апреля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Получать лицензию закон обязал владельцев с января 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области приют для животных и три контактных зоопарка работали без лицензии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, без документа организации работали более двух лет. «В регионе четыре организации, которые содержат и используют животных, более двух лет ведут данную деятельность неправомерно, не имея лицензии. В ходе визитов каждому из нарушителей ранее дважды объявлялись предостережения. На 26 апреля управлением снова запланировано посещение одного из хозсубъектов», — сообщили URA.RU в ведомстве. На сегодня в регионе зарегистрировано 10 юридических лиц и предпринимателей, имеющих соответствующий документ. Правила лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных установлены правительством РФ в 2019 году. Заявления подаются через портал «Госуслуги». С января 2023 года пошлины не взимаются. Разрешение должны получать лица, владеющие зоопарками, цирками, зоотеатрами, дельфинариями, океанариумами. В апреле лицензия была выдана предпринимателю из Чебаркуля. Бизнесмен владеет цирком-шапито «Сокол». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области приют для животных и три контактных зоопарка работали без лицензии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, без документа организации работали более двух лет. «В регионе четыре организации, которые содержат и используют животных, более двух лет ведут данную деятельность неправомерно, не имея лицензии. В ходе визитов каждому из нарушителей ранее дважды объявлялись предостережения. На 26 апреля управлением снова запланировано посещение одного из хозсубъектов», — сообщили URA.RU в ведомстве. На сегодня в регионе зарегистрировано 10 юридических лиц и предпринимателей, имеющих соответствующий документ. Правила лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных установлены правительством РФ в 2019 году. Заявления подаются через портал «Госуслуги». С января 2023 года пошлины не взимаются. Разрешение должны получать лица, владеющие зоопарками, цирками, зоотеатрами, дельфинариями, океанариумами. В апреле лицензия была выдана предпринимателю из Чебаркуля. Бизнесмен владеет цирком-шапито «Сокол».