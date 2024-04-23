23 апреля 2024

Приют и челябинские контактные зоопарки работали незаконно

© Служба новостей «URA.RU»
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Контактный зоопарк. Челябинск., олень, зоопарк
Получать лицензию закон обязал владельцев с января 2022 года Фото:

В Челябинской области приют для животных и три контактных зоопарка работали без лицензии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, без документа организации работали более двух лет.

«В регионе четыре организации, которые содержат и используют животных, более двух лет ведут данную деятельность неправомерно, не имея лицензии. В ходе визитов каждому из нарушителей ранее дважды объявлялись предостережения. На 26 апреля управлением снова запланировано посещение одного из хозсубъектов», — сообщили URA.RU в ведомстве.

На сегодня в регионе зарегистрировано 10 юридических лиц и предпринимателей, имеющих соответствующий документ. Правила лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных установлены правительством РФ в 2019 году. Заявления подаются через портал «Госуслуги». С января 2023 года пошлины не взимаются. Разрешение должны получать лица, владеющие зоопарками, цирками, зоотеатрами, дельфинариями, океанариумами.

В апреле лицензия была выдана предпринимателю из Чебаркуля. Бизнесмен владеет цирком-шапито «Сокол».

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В Челябинской области приют для животных и три контактных зоопарка работали без лицензии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, без документа организации работали более двух лет. «В регионе четыре организации, которые содержат и используют животных, более двух лет ведут данную деятельность неправомерно, не имея лицензии. В ходе визитов каждому из нарушителей ранее дважды объявлялись предостережения. На 26 апреля управлением снова запланировано посещение одного из хозсубъектов», — сообщили URA.RU в ведомстве. На сегодня в регионе зарегистрировано 10 юридических лиц и предпринимателей, имеющих соответствующий документ. Правила лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных установлены правительством РФ в 2019 году. Заявления подаются через портал «Госуслуги». С января 2023 года пошлины не взимаются. Разрешение должны получать лица, владеющие зоопарками, цирками, зоотеатрами, дельфинариями, океанариумами. В апреле лицензия была выдана предпринимателю из Чебаркуля. Бизнесмен владеет цирком-шапито «Сокол».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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