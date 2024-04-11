Челябинскому бизнесмену разрешили дрессировать в цирке верблюдов и дикобраза. Фото

12 апреля 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

В цирке Чебаркуля живут два верблюда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмену Максиму Барахову в Чебаркуле (Челябинская область) выдали лицензию на содержание и использование верблюдов и дикобразов в цирке. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, документ разрешил работать с животными. В цирке также задействованы коза, хорьки и собаки. «Челябинскому предпринимателю выдана лицензия на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. В цирке содержатся два верблюда, три хорька и собаки, коза и дикобраз», — рассказали в ведомстве. Лицензию выдала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Документ разрешил вести деятельность по содержанию и использованию животных в зоотеатрах и цирках. У предпринимателя в Чебаркуле действует цирк-шапито «Сокол» общей площадью 1,4 тысячи кв метров. Перед выдачей документа специалисты выехали на место работы цирка. Установлено, что ветеринарные услуги животным оказывает Чебаркульская ветстанция. При этом рацион и режим питания, условия транспортировки зверей соответствуют требованиям. Всего в настоящее время на территории региона работают 10 лицензиатов. Бизнесмены используют животных в культурно-зрелищных целях. Цирк-шапито действует на территории Чебаркуля Фото: пресс-служба Россельхознадзора Условия содержания животных соответствуют нормам Фото: пресс-служба Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмену Максиму Барахову в Чебаркуле (Челябинская область) выдали лицензию на содержание и использование верблюдов и дикобразов в цирке. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, документ разрешил работать с животными. В цирке также задействованы коза, хорьки и собаки. «Челябинскому предпринимателю выдана лицензия на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. В цирке содержатся два верблюда, три хорька и собаки, коза и дикобраз», — рассказали в ведомстве. Лицензию выдала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Документ разрешил вести деятельность по содержанию и использованию животных в зоотеатрах и цирках. У предпринимателя в Чебаркуле действует цирк-шапито «Сокол» общей площадью 1,4 тысячи кв метров. Перед выдачей документа специалисты выехали на место работы цирка. Установлено, что ветеринарные услуги животным оказывает Чебаркульская ветстанция. При этом рацион и режим питания, условия транспортировки зверей соответствуют требованиям. Всего в настоящее время на территории региона работают 10 лицензиатов. Бизнесмены используют животных в культурно-зрелищных целях.