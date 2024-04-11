11 апреля 2024

Челябинскому бизнесмену разрешили дрессировать в цирке верблюдов и дикобраза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День металлурга. Мечел. Металлургический район. Челябинск., верблюд, животные
В цирке Чебаркуля живут два верблюда Фото:

Бизнесмену Максиму Барахову в Чебаркуле (Челябинская область) выдали лицензию на содержание и использование верблюдов и дикобразов в цирке. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, документ разрешил работать с животными. В цирке также задействованы коза, хорьки и собаки.

«Челябинскому предпринимателю выдана лицензия на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. В цирке содержатся два верблюда, три хорька и собаки, коза и дикобраз», — рассказали в ведомстве.

Лицензию выдала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Документ разрешил вести деятельность по содержанию и использованию животных в зоотеатрах и цирках. У предпринимателя в Чебаркуле действует цирк-шапито «Сокол» общей площадью 1,4 тысячи кв метров.

Перед выдачей документа специалисты выехали на место работы цирка. Установлено, что ветеринарные услуги животным оказывает Чебаркульская ветстанция. При этом рацион и режим питания, условия транспортировки зверей соответствуют требованиям.

Всего в настоящее время на территории региона работают 10 лицензиатов. Бизнесмены используют животных в культурно-зрелищных целях.

Цирк-шапито действует на территории Чебаркуля
Цирк-шапито действует на территории Чебаркуля
Фото:
Условия содержания животных соответствуют нормам
Условия содержания животных соответствуют нормам
Фото:

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Бизнесмену Максиму Барахову в Чебаркуле (Челябинская область) выдали лицензию на содержание и использование верблюдов и дикобразов в цирке. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, документ разрешил работать с животными. В цирке также задействованы коза, хорьки и собаки. «Челябинскому предпринимателю выдана лицензия на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. В цирке содержатся два верблюда, три хорька и собаки, коза и дикобраз», — рассказали в ведомстве. Лицензию выдала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Документ разрешил вести деятельность по содержанию и использованию животных в зоотеатрах и цирках. У предпринимателя в Чебаркуле действует цирк-шапито «Сокол» общей площадью 1,4 тысячи кв метров. Перед выдачей документа специалисты выехали на место работы цирка. Установлено, что ветеринарные услуги животным оказывает Чебаркульская ветстанция. При этом рацион и режим питания, условия транспортировки зверей соответствуют требованиям. Всего в настоящее время на территории региона работают 10 лицензиатов. Бизнесмены используют животных в культурно-зрелищных целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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