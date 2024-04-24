Минфин потребовал ограничить права иностранного владельца «Альфы»

24 апреля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Минфин действует в интересах акционеров ABH Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство финансов РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием о приостановлении корпоративных прав кипрской компании ABH Financial Limited, контролирующей Альфа-банк. Аналогичные меры предприняты в отношении Alfastrakhovanie Holdings Limited, владеющей «АльфаСтрахованием». «Приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав… позволит исключить препятствия для деятельности… АО „Альфа-банк“ и АО „АльфаСтрахование“ на российском финансовом рынке», — отмечается в сообщении Минфина. Его передает РБК. Ведомство утверждает, что действия ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited под санкциями мешают работе системно значимого банка и крупной страховой компании. По мнению экспертов, близких к «Альфа-Групп», меры Минфина можно рассматривать как упрощенный вариант редомициляции, направленный на защиту интересов акционеров ABH. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием о приостановлении корпоративных прав кипрской компании ABH Financial Limited, контролирующей Альфа-банк. Аналогичные меры предприняты в отношении Alfastrakhovanie Holdings Limited, владеющей «АльфаСтрахованием». «Приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав… позволит исключить препятствия для деятельности… АО „Альфа-банк“ и АО „АльфаСтрахование“ на российском финансовом рынке», — отмечается в сообщении Минфина. Его передает РБК. Ведомство утверждает, что действия ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited под санкциями мешают работе системно значимого банка и крупной страховой компании. По мнению экспертов, близких к «Альфа-Групп», меры Минфина можно рассматривать как упрощенный вариант редомициляции, направленный на защиту интересов акционеров ABH.