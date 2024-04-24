Минфин потребовал ограничить права иностранного владельца «Альфы»

Министерство финансов РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием о приостановлении корпоративных прав кипрской компании ABH Financial Limited, контролирующей Альфа-банк. Аналогичные меры предприняты в отношении Alfastrakhovanie Holdings Limited, владеющей «АльфаСтрахованием».
«Приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав… позволит исключить препятствия для деятельности… АО „Альфа-банк“ и АО „АльфаСтрахование“ на российском финансовом рынке», — отмечается в сообщении Минфина. Его передает РБК.
Ведомство утверждает, что действия ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited под санкциями мешают работе системно значимого банка и крупной страховой компании. По мнению экспертов, близких к «Альфа-Групп», меры Минфина можно рассматривать как упрощенный вариант редомициляции, направленный на защиту интересов акционеров ABH.
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