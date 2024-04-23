В ЯНАО развернуты сотни коек для больных коронавирусом

24 апреля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Существенного увеличения числа заболевших COVID в округе не наблюдается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе развернуто порядка 400 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также с гриппом и ОРВИ. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Всего в округе развернуто около 400 коек для пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19, из которых занято 150 мест. Существенного роста заболеваемости не наблюдается, тяжелых случаев и летальных исходов не зафиксировано», — сообщили в окружном ведомстве. Тем временем, в Новом Уренгое (ЯНАО) горожане обеспокоены тем, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией якобы серьезно увеличивается. Об этом местный житель сообщил корреспонденту URA.RU. «Количество заболевших вирусом в городе растет. Инфекционное отделение заполнено больными», — рассказал собеседник агентства. Эта информация окружным депздравом также опровергается. «На данный момент в инфекционном отделении для взрослых Нового Уренгоя находятся три пациента с COVID-19, а в детском отделении пациентов нет», — рассказали в ведомстве. Ранее на сайте URA.RU сообщало, что в поликлинике Салехарда (ЯНАО) ковидных пациентов принимают вместе с простуженными. Горожанин сообщил, что у него оказался положительным результат теста на ковид после посещения переполненной больницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе развернуто порядка 400 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также с гриппом и ОРВИ. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Всего в округе развернуто около 400 коек для пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19, из которых занято 150 мест. Существенного роста заболеваемости не наблюдается, тяжелых случаев и летальных исходов не зафиксировано», — сообщили в окружном ведомстве. Тем временем, в Новом Уренгое (ЯНАО) горожане обеспокоены тем, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией якобы серьезно увеличивается. Об этом местный житель сообщил корреспонденту URA.RU. «Количество заболевших вирусом в городе растет. Инфекционное отделение заполнено больными», — рассказал собеседник агентства. Эта информация окружным депздравом также опровергается. «На данный момент в инфекционном отделении для взрослых Нового Уренгоя находятся три пациента с COVID-19, а в детском отделении пациентов нет», — рассказали в ведомстве. Ранее на сайте URA.RU сообщало, что в поликлинике Салехарда (ЯНАО) ковидных пациентов принимают вместе с простуженными. Горожанин сообщил, что у него оказался положительным результат теста на ковид после посещения переполненной больницы.