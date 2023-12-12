Простуженные пациенты заболевают коронавирусом в больнице Салехарда

Житель Салехарда пожаловался на огромные очереди в поликлинике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболевшие коронавирусной инфекцией жители Салехарда (ЯНАО) считают, что заражаются вирусом в поликлиниках. Горожанин сообщил корреспонденту URA.RU, что у него оказался положительным результат теста на ковид после посещения переполненной больницы.

«Если у тебя есть симптомы гриппа, ОРВИ или ковида — отправляют на улицу Артеева, 22, только в отдельный вход со двора. Только в одном кабинете принимают. Одна вешалка в этом узком коридорчике. Очередь человек 30-40, все кашляют и чихают. Может человек прийти с утра с ОРВИ, а к вечеру окажется, что у него ковид. Вчера утром на себе проверил, ковид подтвердился», — рассказал собеседник агентства.

В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что врача можно вызвать на дом даже при отсутствии температуры. «В связи с наплывом пациентов в больнице с 11 декабря открыли 3 кабинета для болеющих с симптомами ОРВИ. Главный врач лично контролирует процесс. Сегодня утром в медучреждении было всего 5 человек. Отметим, что с медицинской точки зрения инкубационный период COVID-19 составляет от 1 до 3 дней, в некоторых случаях 7 дней. При входе в приемную пациентам выдаются медицинские маски», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о переполненном инфекционном отделении больницы в Новом Уренгое (ЯНАО). Горожане сообщили о несоблюдении социальной дистанции в медицинском учреждении.

Очередь на прием в больнице Салехарда Фото: читатель URA.RU