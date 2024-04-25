«Единая Россия» продлила прием заявок на предварительное голосование

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, портрет, турчак андрей
Более 18 тысяч кандидатов уже заявились на участие в предварительном голосовании, рассказал Турчак Фото:

Срок подачи заявок для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» продлен до 8 мая. Голосование проводится перед выборами в сентябре. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Желающих принять участие в процедуре в качестве кандидата все еще много. Не всем хватило отведенного времени, чтобы подать документы», — заявил Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России».

Турчак сообщил, что более 18 тысяч кандидатов уже заявились на участие в предварительном голосовании, большинство из которых впервые идут в политику. Для новичков подготовлен специальный образовательный модуль Высшей партийной школы. Упрощены правила участия для участников и ветеранов СВО, а конкуренция на место составляет по стране в среднем 4,6 человека. Турчак назвал ее большой.

Предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, итоги будут подведены до 29 мая. В этом году в процедуру внесены изменения, в том числе отменено требование о публикации видеоконтента для участников и ветеранов СВО, которым также предоставляется дополнительное количество голосов.

В сентябре пройдут избирательные кампании в 40 регионах, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Подать заявку на участие в предварительном голосовании можно на сайте PG.ER.RU.

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Срок подачи заявок для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» продлен до 8 мая. Голосование проводится перед выборами в сентябре. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Желающих принять участие в процедуре в качестве кандидата все еще много. Не всем хватило отведенного времени, чтобы подать документы», — заявил Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Турчак сообщил, что более 18 тысяч кандидатов уже заявились на участие в предварительном голосовании, большинство из которых впервые идут в политику. Для новичков подготовлен специальный образовательный модуль Высшей партийной школы. Упрощены правила участия для участников и ветеранов СВО, а конкуренция на место составляет по стране в среднем 4,6 человека. Турчак назвал ее большой. Предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, итоги будут подведены до 29 мая. В этом году в процедуру внесены изменения, в том числе отменено требование о публикации видеоконтента для участников и ветеранов СВО, которым также предоставляется дополнительное количество голосов. В сентябре пройдут избирательные кампании в 40 регионах, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Подать заявку на участие в предварительном голосовании можно на сайте PG.ER.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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