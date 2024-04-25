Путин рассказал о позитивных тенденциях в российской экономике

25 апреля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась отечественная экономика — наметилась позитивная тенденция. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на съезде РСПП. «Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы в отечественной экономике — укрепляются позитивные тенденции по итогам прошлого года», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент напомнил, что ВВП страны «прибавил» 3,6%. По его словам, статистика первых месяцев 2024 года показывает, что этот показатель продолжает демонстрировать хорошие темпы. Так, например, в январе — 4,6%, в феврале 7,7%. В среднем — 6% рост, сказал он. Путин также добавил, что реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась отечественная экономика — наметилась позитивная тенденция. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на съезде РСПП. «Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы в отечественной экономике — укрепляются позитивные тенденции по итогам прошлого года», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент напомнил, что ВВП страны «прибавил» 3,6%. По его словам, статистика первых месяцев 2024 года показывает, что этот показатель продолжает демонстрировать хорошие темпы. Так, например, в январе — 4,6%, в феврале 7,7%. В среднем — 6% рост, сказал он. Путин также добавил, что реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%.