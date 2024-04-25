Путин рассказал о позитивных тенденциях в российской экономике

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4% Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась отечественная экономика — наметилась позитивная тенденция. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на съезде РСПП.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы в отечественной экономике — укрепляются позитивные тенденции по итогам прошлого года», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Президент напомнил, что ВВП страны «прибавил» 3,6%. По его словам, статистика первых месяцев 2024 года показывает, что этот показатель продолжает демонстрировать хорошие темпы. Так, например, в январе — 4,6%, в феврале 7,7%. В среднем — 6% рост, сказал он. Путин также добавил, что реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%.

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Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась отечественная экономика — наметилась позитивная тенденция. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на съезде РСПП. «Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы в отечественной экономике — укрепляются позитивные тенденции по итогам прошлого года», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент напомнил, что ВВП страны «прибавил» 3,6%. По его словам, статистика первых месяцев 2024 года показывает, что этот показатель продолжает демонстрировать хорошие темпы. Так, например, в январе — 4,6%, в феврале 7,7%. В среднем — 6% рост, сказал он. Путин также добавил, что реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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